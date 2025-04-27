В Купянске оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль, ранен местный врач. ФОТО
В Купянске на Харьковщине армия РФ сбросила с дрона взрывчатку на гражданское авто, ранен 35-летний врач.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В результате вражеского удара ранения получил 35-летний местный врач. Ему оказали первую медицинскую помощь.
"Российские войска постоянно обстреливают город из всех видов вооружения. Ситуация в Купянске остается напряженной", - отметил Синегубов.
Напомним, вечером 26 апреля российская авиация нанесла удар управляемыми авиабомбами по жилым кварталам города Купянск на Харьковщине. В результате попадания одной из бомб был полностью разрушен частный дом, еще семь домов получили повреждения. Сегодня утром спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего мужчины.
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