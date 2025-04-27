Последствия атак РФ на Харьковскую область: один человек погиб и еще четыре пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ (дополнено)

За прошедшие сутки под российскими обстрелами находились Изюмский и Купянский районы Харьковской области, в результате чего есть погибший и раненые.

О последствиях вражеских атак рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты применили против мирного населения управляемые авиабомбы, артиллерию и БпЛА.

Так, около 10 авиабомб попали по гражданской инфраструктуре Купянского района. Повреждены несколько десятков жилых домов, учебное заведение. Три женщины 61, 65, 60 лет и 61-летний мужчина получили различные травмы. Утром во время проведения аварийно-спасательных работ обнаружено тело погибшего мужчины 1936 года рождения.

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В Изюмском районе повреждены помещения неработающего гражданского предприятия.

Как рассказали в ГСЧС Украины, вечером 26 апреля российская авиация нанесла удар управляемыми авиабомбами по жилым кварталам города Купянск на Харьковщине. В результате попадания одной из бомб был полностью разрушен частный дом, еще семь домов получили повреждения. Сегодня утром спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего мужчины. Аварийно-спасательные работы завершены.









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