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Ночью рашисты обстреляли Краснопольскую громаду в Сумской области, пострадала 85-летняя женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью 27 апреля враг совершил обстрел одного из сел Краснопольской громады Сумского района. Зафиксировано пять мест попаданий БпЛА ударного типа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
Предварительно, в результате ударов пострадала 85-летняя женщина. Ее нашли недалеко от места обстрела работники полиции и совместно со спасателями ГСЧС доставили в лечебное учреждение.
Кроме того, поврежден двухэтажный дом, 4 частных домовладения и один гражданский автомобиль.
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