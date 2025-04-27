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Новости Фото Атака на Сумщину
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Ночью рашисты обстреляли Краснопольскую громаду в Сумской области, пострадала 85-летняя женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 27 апреля враг совершил обстрел одного из сел Краснопольской громады Сумского района. Зафиксировано пять мест попаданий БпЛА ударного типа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Предварительно, в результате ударов пострадала 85-летняя женщина. Ее нашли недалеко от места обстрела работники полиции и совместно со спасателями ГСЧС доставили в лечебное учреждение.

Кроме того, поврежден двухэтажный дом, 4 частных домовладения и один гражданский автомобиль.

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Сумская область
Сумская область
Сумская область
Сумская область
Сумская область
Сумская область
Сумская область

Автор: 

обстрел (27225) Сумская область (3143) Сумский район (188) Краснополье (16)


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