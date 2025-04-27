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Новини Фото Атака на Сумщину
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Вночі рашисти обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині, постраждала 85-річна жінка. ФОТОрепортаж

Вночі 27 квітня ворог здійснив обстріл одного із сіл Краснопільської громади Сумського району. Зафіксовано п’ять місць влучань БпЛА ударного типу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Попередньо, внаслідок ударів постраждала 85-річна жінка. Її знайшли неподалік місця обстрілу працівники поліції та спільно з рятувальниками ДСНС доставили до лікувального закладу.

Крім того, пошкоджено двоповерховий будинок, 4 приватні домоволодіння та один цивільний автомобіль.

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Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина

Автор: 

обстріл (28546) Сумська область (3692) Сумський район (189) Краснопілля (17)


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