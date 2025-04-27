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Вночі рашисти обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині, постраждала 85-річна жінка. ФОТОрепортаж
Вночі 27 квітня ворог здійснив обстріл одного із сіл Краснопільської громади Сумського району. Зафіксовано п’ять місць влучань БпЛА ударного типу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.
Попередньо, внаслідок ударів постраждала 85-річна жінка. Її знайшли неподалік місця обстрілу працівники поліції та спільно з рятувальниками ДСНС доставили до лікувального закладу.
Крім того, пошкоджено двоповерховий будинок, 4 приватні домоволодіння та один цивільний автомобіль.
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