Вночі рашисти обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині, постраждала 85-річна жінка. ФОТОрепортаж

Вночі 27 квітня ворог здійснив обстріл одного із сіл Краснопільської громади Сумського району. Зафіксовано п’ять місць влучань БпЛА ударного типу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Попередньо, внаслідок ударів постраждала 85-річна жінка. Її знайшли неподалік місця обстрілу працівники поліції та спільно з рятувальниками ДСНС доставили до лікувального закладу.

Крім того, пошкоджено двоповерховий будинок, 4 приватні домоволодіння та один цивільний автомобіль.

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