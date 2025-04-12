Оккупанты атаковали FPV-дроном авто в Краснополье на Сумщине: пострадали два человека

Днем 12 апреля российские войска атаковали FPV-дроном транспортное средство в Сумской области - пострадали водитель и пассажир.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Прокуратура Сумщины.

По данным следствия, 12 апреля 2025 года около 13:20 ч оккупанты атаковали, по предварительным данным, FPV-дроном транспортное средство, которое двигалось по территории поселка Краснополье Сумского района.

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"В результате атаки врага пострадали водитель и пассажир автомобиля. 49-летнему и 39-летнему мужчинам оказана медицинская помощь. Транспортное средство подверглось существенным повреждениям", - говорится в сообщении.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки.

Напомним, в декабре 2024 года в поселке Краснополье Сумской области объявили обязательную эвакуацию населения в более безопасные районы.