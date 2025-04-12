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Новости Атака беспилотников на Сумщину
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Оккупанты атаковали FPV-дроном авто в Краснополье на Сумщине: пострадали два человека

Краснополье

Днем 12 апреля российские войска атаковали FPV-дроном транспортное средство в Сумской области - пострадали водитель и пассажир.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Прокуратура Сумщины.

По данным следствия, 12 апреля 2025 года около 13:20 ч оккупанты атаковали, по предварительным данным, FPV-дроном транспортное средство, которое двигалось по территории поселка Краснополье Сумского района.

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"В результате атаки врага пострадали водитель и пассажир автомобиля. 49-летнему и 39-летнему мужчинам оказана медицинская помощь. Транспортное средство подверглось существенным повреждениям", - говорится в сообщении.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки.

Напомним, в декабре 2024 года в поселке Краснополье Сумской области объявили обязательную эвакуацию населения в более безопасные районы.

Автор: 

авто (4204) Сумская область (3114) fvp-дрон (106) Сумский район (179) Краснополье (16)


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Ворог атакує ,ворог убиває ,ворог руйнує ,а де відповідь по кацапстану ? ворог розуміє тільки силу.
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12.04.2025 16:42 Ответить
Шановний Ви звідки, чи може вчора народилися?
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13.04.2025 09:36 Ответить
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки. Джерело: https://censor.net/ua/n3546469
- і навіщо ?
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12.04.2025 16:58 Ответить
Яка ОПа замовчує атаки по херсонцям?
Там фактично лінія фронту. На мирних тренуються кацапzькі скиди, вбивають і руйнують щодня.
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12.04.2025 17:27 Ответить
Люди там сиділи до останнього, недалеко по вулиці живуть переселенці звідти і кажуть що в них там залишилася картопля, морква, банки. А деякі їдуть туди і ось результат.
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12.04.2025 18:31 Ответить
Ще два тижні в Краснопіллі було цілком нормально. А потім пішли КАБи. Ну і фпв-ішки не долітали, з чого можу судити що зараз кацапи значно ближче.
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12.04.2025 19:22 Ответить
Та зрозуміло що звикається але ж свисток був ще восени коли по локомотивам прилетіло в Корчаковкі.
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12.04.2025 21:26 Ответить
Жителі Краснопілля вдячні за успішно проведену "Курську операцію".
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13.04.2025 09:32 Ответить
 
 