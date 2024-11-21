Из Краснополья на Сумщине объявили обязательную эвакуацию
В поселке Краснополье Сумской области объявили обязательную эвакуацию населения в более безопасные районы.
Об этом сообщили в Краснопольском поселковом совете.
Как отмечается, в связи с обострением оперативной обстановки на территории Сумской области проводятся мероприятия по обязательной эвакуации населения, материальных и культурных ценностей из населенного пункта Краснополье Краснопольской поселковой территориальной громады Сумского района.
"Все желающие эвакуироваться смогут обратиться в Краснопольский поселковый совет по адресу: Краснополье, улица Мезеновская, 2, кабинет №12 для предварительной записи", - говорится в сообщении.
Для получения статуса эвакуированного, поселения, получения помощи и т.д. вам будет оформлена Справка об эвакуации по адресу: город Сумы, улица Ильинская, 7.
При себе обязательно иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, справку об инвалидности, документы на льготы и тому подобное.
Как добавили в Краснопольском поселковом совете, в случае отказа от эвакуации необходимо оформить письменный отказ.
Недавно начальник Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил, что российские войска ежедневно наносят удары по Сумской области в среднем 30 КАБами и 40 FPV-дронами.
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