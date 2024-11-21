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Из Краснополья на Сумщине объявили обязательную эвакуацию

Евакуація з Краснопілля

В поселке Краснополье Сумской области объявили обязательную эвакуацию населения в более безопасные районы.

Об этом сообщили в Краснопольском поселковом совете.

Как отмечается, в связи с обострением оперативной обстановки на территории Сумской области проводятся мероприятия по обязательной эвакуации населения, материальных и культурных ценностей из населенного пункта Краснополье Краснопольской поселковой территориальной громады Сумского района.

"Все желающие эвакуироваться смогут обратиться в Краснопольский поселковый совет по адресу: Краснополье, улица Мезеновская, 2, кабинет №12 для предварительной записи", - говорится в сообщении.

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Для получения статуса эвакуированного, поселения, получения помощи и т.д. вам будет оформлена Справка об эвакуации по адресу: город Сумы, улица Ильинская, 7.

При себе обязательно иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, справку об инвалидности, документы на льготы и тому подобное.

Как добавили в Краснопольском поселковом совете, в случае отказа от эвакуации необходимо оформить письменный отказ.

Недавно начальник Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил, что российские войска ежедневно наносят удары по Сумской области в среднем 30 КАБами и 40 FPV-дронами.

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Сумская область (3114) эвакуация (2071) Краснополье (16)


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А де ж ті що повторюють зелений брєд про нібито врятовану операцією Сумщину.
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21.11.2024 22:03 Ответить
Погрузить в автобус та вивезти кудись, то хіба це евакуація? Що далі робити людям? Їх там близко 5 тис. Де працювати, де жити, де взяти гроші? Всім роздати по 2000 грн. і шикуйте...Де модульні містечка з можливістю працювати, та вчитися? Їх треба будувати, як і оборонні споруди вдень і вночі. Будуємо? Чи може, хай їдуть закордон і бог з ними?
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22.11.2024 09:25 Ответить
 
 