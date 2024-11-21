Зону принудительной эвакуации планируют расширить на Донетчине, - ОВА

Местные власти рассматривают возможность расширения зоны принудительной эвакуации в Донецкой области.

Об этом на онлайн-брифинге сообщил начальник отдела планирования мероприятий гражданской защиты, реагирования на ЧС и подготовки в сфере гражданской защиты Донецкой ОВА Сергей Гончаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В восьми населенных пунктах, где еще продолжается эвакуация принудительно детей с семьями, остается 105 детей. Больше всего - в городах Покровск и Родинское, где соответственно 42 ребенка и 45 детей", - рассказал Гончаров.

По его данным, в области населенных пунктов, где была объявлена принудительная эвакуация, детей с семьями около 180, но во всех остальных населенных пунктах дети уже вывезены. То есть, остаются еще восемь населенных пунктов.

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Он добавил, что зона принудительной эвакуации в Донецкой области будет расширена и на уровне ОВА уже рассматривается вопрос организации в области нового этапа обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми.

"Рассматриваются еще 14 населенных пунктов Покровской городской территориальной громады. В этих населенных пунктах всего еще 167 детей в 121 семье. В связи с обострением ситуации на юге области, которая подконтрольна украинской власти, рассматривается эвакуация детей с семьями в принудительный способ из семи населенных пунктов Комарской сельской территориальной громады, где есть 35 семей и в них 50 несовершеннолетних детей", - пояснил Гончаров.

Таким образом, сейчас в Донецкой области 8 населенных пунктов, где объявлена принудительная эвакуация, рассматриваются еще 14 населенных пунктов в Покровской громаде и 7 в Комарской сельской территориальной громаде.

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