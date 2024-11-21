Сутки на Донетчине: враг атаковал 10 населенных пунктов, погиб ребенок, 8 человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов: города Константиновка, Краматорск, Николаевка, Торецк, поселок Новоэкономическое, села Веролюбовка, Першомарьевка, Рай-Александровка, Улаклы, Червоное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В Курахово повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома; также частные дома повреждены в Успеновке, Веселом Гаю, Анновке, Константинопольском, Сухих Ялах, Дачном, Ильинке, Сонцовке, Заре, Берестках и Новодмитровке. В Покровске повреждены 3 дома.

Краматорский район

Первомарьевку россияне накрыли из РСЗО "Торнадо-С" с кассетными боеприпасами - убили 11-летнего мальчика, еще два человека получили ранения - 63-летний мужчина и 12-летняя девочка. Повреждены 2 частных дома и гражданское авто.

На Константиновку враг сбросил две авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК - травмированы 6 гражданских лиц, разрушениям подверглись 10 многоквартирных домов, магазин, спортзал, нежилое здание, котельная, гараж, автомобиль, газопровод.

Николаевку оккупанты атаковали дроном - повреждены жилое здание и автомобиль.

В результате артиллерийских обстрелов в Червоном повреждены 6 частных домов, в Веролюбовке - три частных дома, учебное заведение, 2 гражданских авто.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома, многоэтажка и 2 нежилых здания.

Волновахский район

По селу Улаклы Россия ударила бомбой "УМПБ Д30-СН" - пострадали частный дом и гражданский автомобиль.

Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 368 человек, в том числе 14 детей.

Напомним, российские оккупационные войска вечером 20 ноября атаковали Константиновку в Донецкой области. Сбросили две авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК. Одна из них попала по жилому кварталу.

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