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Рашисты сбросили ФАБы на Константиновку: ранены 6 человек. ФОТО

Российские оккупационные войска вечером атаковали Константиновку в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Около 22:00 20 ноября россияне сбросили две авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК. Одна из них попала по жилому кварталу.

"В результате атаки ранения получили 5 женщин в возрасте от 18 до 75 лет и 56-летний мужчина. На момент атаки они находились в своих домах. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, контузии и сотрясение головного мозга. Им оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Повреждены 10 фасадов многоквартирных домов, магазин, гараж и автомобиль.

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Рашисти скинули два ФАБи на Костянтинівку: поранено 6 осіб
Рашисти скинули два ФАБи на Костянтинівку: поранено 6 осіб

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