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Рашисти скинули ФАБи на Костянтинівку: поранено 6 осіб. ФОТО

Російські окупаційні війська ввечері атакували Костянтинівку на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 22:00 20 листопада росіяни скинули дві авіабомби "ФАБ-250" із модулем УМПК. Одна із них поцілила по житловому кварталу.

"Внаслідок атаки поранення дістали 5 жінок віком від 18 до 75 років та 56-річний чоловік. На момент атаки вони перебували у своїх оселях. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, контузії й струс головного мозку. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено 10 фасадів багатоквартирних будинків, магазин, гараж й автомобіль.

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Рашисти скинули два ФАБи на Костянтинівку: поранено 6 осіб
Рашисти скинули два ФАБи на Костянтинівку: поранено 6 осіб

Автор: 

обстріл (28449) Костянтинівка (274)


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