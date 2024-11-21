Рашисти скинули ФАБи на Костянтинівку: поранено 6 осіб. ФОТО
Російські окупаційні війська ввечері атакували Костянтинівку на Донеччині.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 22:00 20 листопада росіяни скинули дві авіабомби "ФАБ-250" із модулем УМПК. Одна із них поцілила по житловому кварталу.
"Внаслідок атаки поранення дістали 5 жінок віком від 18 до 75 років та 56-річний чоловік. На момент атаки вони перебували у своїх оселях. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, контузії й струс головного мозку. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Пошкоджено 10 фасадів багатоквартирних будинків, магазин, гараж й автомобіль.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль