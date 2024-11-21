Россияне продвинулись в Курахово и Дарьино, - DeepState. КАРТА
Российские войска сумели захватить новые территории в Курахово и Дарьино.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся в Дарьино, Курахово, возле Нижнего Клина, Кременного, Раздольного, Новодонецкого, Дальнего", - сообщают осинтеры.
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