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Новости Война
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Россияне продвинулись в Курахово и Дарьино, - DeepState. КАРТА

Российские войска сумели захватить новые территории в Курахово и Дарьино.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Дарьино, Курахово, возле Нижнего Клина, Кременного, Раздольного, Новодонецкого, Дальнего", - сообщают осинтеры.

Російські війська рухаються до Курахового

Также смотрите: Момент прилета ракет Storm Shadow по оперативному командному пункту в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

Курахово (122)


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Топ комментарии
+12
Якого біса хлопців не виводять з мішку Елісаветівка-Ганівка....
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21.11.2024 01:23
+7
Фронт тріщить,сумно......
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21.11.2024 00:35
+3
А все тому, що у війську не застосували нову зброю - план потужності і стікості Найвєлічайшого Лідера **********.
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21.11.2024 07:01
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Фронт тріщить,сумно......
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21.11.2024 00:35 Ответить
нахрен ти це пістолиш. з кацапстану не задонатять
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21.11.2024 00:55 Ответить
Я написал о психологической составляющей бункерного нациста. Он психопат, а не особь с которой можно о чем либо договорится.
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21.11.2024 01:01 Ответить
Нужна компактная РСЗО для быстрого разрушения захваченых противником строений. Немецкая Nebelwerfer была удачной и простой и главное достаточно мощной. Тапок для тараканов.
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21.11.2024 01:23 Ответить
Якого біса хлопців не виводять з мішку Елісаветівка-Ганівка....
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21.11.2024 01:23 Ответить
З такою погодою, якщо вже й виходити, то без важкої техніки, там одна дорога лишилася і здається грунтова
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21.11.2024 07:51 Ответить
Поки що є асфальтована.
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21.11.2024 09:10 Ответить
То пропонуєте не виходити, а прямо там і залишитись???
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21.11.2024 11:01 Ответить
Мабуть сподіваються зробити рейд з Єлізаветівки через Вугледар в тил ворожому скупченню у Старомайорську, розбити його і вийти в напрямку Велика Новосілка. Приблизно 60 км.-й рейд, що відповідає настановам НАТО. Чи ми ніколи не діждемося від ЗСУ такої роботи?
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21.11.2024 10:00 Ответить
А ти не чекай - йди у ЗСУ і покажи клас. А настанови НАТО, доречі, дещо застарілі і не відповідають реаліям ******** війни.
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21.11.2024 11:03 Ответить
А все тому, що у війську не застосували нову зброю - план потужності і стікості Найвєлічайшого Лідера **********.
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21.11.2024 07:01 Ответить
Їх чекали на Покровськ а вони пішли на Курахово
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21.11.2024 09:11 Ответить
Геть кремлівського сирка і умерова!!! Поверніть Залужного!!!
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21.11.2024 10:34 Ответить
А Ви самого Заслуженого питали? Можливо він сам не хоче повертатися сюди.
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21.11.2024 11:54 Ответить
 
 