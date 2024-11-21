Росіяни просунулись в Кураховому та Дар’їно, - DeepState. КАРТА
Російські війська зуміли захопити нові території в Кураховому та Дар'їно.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся в Дар'їно, Кураховому, біля Нижнього Клину, Кремяного, Роздольного, Новодонецького, Дальнього", - повідомляють осінтери.
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