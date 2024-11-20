Знищення ворожих штурмовиків при спробі переправитися на надувних човнах через річку у Кураховому. ВIДЕО

Бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади знищили окупантів, які намагалися переправитися на надувних човнах через річку у Кураховому на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Окупанти спробували форсувати річку в Кураховому на надувних човнах, сподіваючись непомітно проникнути у тил українським бійцям. Але 46-а окрема аеромобільна бригада спрацювала чітко - дрони Mavic 3T швидко засікли їх пересування та знищили плавзасоби. Ті, хто таки дістався берега, були ліквідовані", - зазначає у коментарі автор публікації.

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