Знищення ворожих штурмовиків при спробі переправитися на надувних човнах через річку у Кураховому. ВIДЕО
Бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади знищили окупантів, які намагалися переправитися на надувних човнах через річку у Кураховому на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Окупанти спробували форсувати річку в Кураховому на надувних човнах, сподіваючись непомітно проникнути у тил українським бійцям. Але 46-а окрема аеромобільна бригада спрацювала чітко - дрони Mavic 3T швидко засікли їх пересування та знищили плавзасоби. Ті, хто таки дістався берега, були ліквідовані", - зазначає у коментарі автор публікації.
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