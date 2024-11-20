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Знищення ворожих штурмовиків при спробі переправитися на надувних човнах через річку у Кураховому. ВIДЕО

Бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади знищили окупантів, які намагалися переправитися на надувних човнах через річку у Кураховому на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Окупанти спробували форсувати річку в Кураховому на надувних човнах, сподіваючись непомітно проникнути у тил українським бійцям. Але 46-а окрема аеромобільна бригада спрацювала чітко - дрони Mavic 3T швидко засікли їх пересування та знищили плавзасоби. Ті, хто таки дістався берега, були ліквідовані", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) 46 окрема десантно-штурмова бригада (58) Курахове (122)


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Топ коментарі
+39
Респект оператору дрона. Снайпер! Гарна робота! Слава ЗСУ!
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20.11.2024 12:16
+26
хороша робота!
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20.11.2024 12:11
+25
Слава Україні !
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20.11.2024 12:12
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хороша робота!
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20.11.2024 12:11 Відповісти
Слава Україні !
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20.11.2024 12:12 Відповісти
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20.11.2024 15:02 Відповісти
Навігація закрита. Штраф -
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20.11.2024 12:15 Відповісти
і човни без реєстрації...
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20.11.2024 12:40 Відповісти
браконьєри
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20.11.2024 12:59 Відповісти
браконьєри - але своє "впіймали"
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20.11.2024 13:00 Відповісти
Хулиганы какие-то (с)
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20.11.2024 16:07 Відповісти
Респект оператору дрона. Снайпер! Гарна робота! Слава ЗСУ!
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20.11.2024 12:16 Відповісти
Лізе на українську землю путінська
мразота
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20.11.2024 12:21 Відповісти
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20.11.2024 12:21 Відповісти
Фанюшка..фадічка зер гут...Йося Кабздон пойоть...
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20.11.2024 12:28 Відповісти
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20.11.2024 12:51 Відповісти
Точність просто вражаюча! Слава ЗСУ!
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20.11.2024 12:44 Відповісти
Супер..дивився б і дивився..
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20.11.2024 12:46 Відповісти
Вражаюча точність, в буквальному сенсі!
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20.11.2024 12:46 Відповісти
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20.11.2024 12:49 Відповісти
Файна робота з поправкою на вітер..
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20.11.2024 13:40 Відповісти
Оператор - снайпер.
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20.11.2024 14:11 Відповісти
Класс, это высший пилотаж! Главная задача сегодня - не удержание территорий, а истребление орков и сохранение жизни наших бойцов, что бы кто ни скулил по поводу "сдачи фронта".
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20.11.2024 16:06 Відповісти
Слава ЗСУ!
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20.11.2024 17:24 Відповісти
Помылся в ставке, и уже чистым к Давыдычу на концерт, гойда..
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20.11.2024 17:49 Відповісти
 
 