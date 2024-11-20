Уничтожение вражеских штурмовиков при попытке переправиться на надувных лодках через реку в Курахово. ВИДЕО
Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили оккупантов, пытавшихся переправиться на надувных лодках через реку в Курахово Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Оккупанты попытались форсировать реку в Курахово на надувных лодках, надеясь незаметно проникнуть в тыл украинских бойцов. Но 46-я отдельная аэромобильная бригада сработала четко - дроны Mavic 3T быстро засекли их передвижения и уничтожили плавсредства. Те, кто, все же, добрался до берега, были ликвидированы", - отмечает в комментарии автор публикации.
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