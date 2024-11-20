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Уничтожение вражеских штурмовиков при попытке переправиться на надувных лодках через реку в Курахово. ВИДЕО

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили оккупантов, пытавшихся переправиться на надувных лодках через реку в Курахово Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Оккупанты попытались форсировать реку в Курахово на надувных лодках, надеясь незаметно проникнуть в тыл украинских бойцов. Но 46-я отдельная аэромобильная бригада сработала четко - дроны Mavic 3T быстро засекли их передвижения и уничтожили плавсредства. Те, кто, все же, добрался до берега, были ликвидированы", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Российские пехотинцы под прицельным обстрелом Сил обороны пытаются переплыть реку. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (58) Курахово (122)


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Топ комментарии
+39
Респект оператору дрона. Снайпер! Гарна робота! Слава ЗСУ!
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20.11.2024 12:16
+26
хороша робота!
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20.11.2024 12:11
+25
Слава Україні !
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20.11.2024 12:12
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хороша робота!
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20.11.2024 12:11 Ответить
Слава Україні !
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20.11.2024 12:12 Ответить
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20.11.2024 15:02 Ответить
Навігація закрита. Штраф -
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20.11.2024 12:15 Ответить
і човни без реєстрації...
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20.11.2024 12:40 Ответить
браконьєри
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20.11.2024 12:59 Ответить
браконьєри - але своє "впіймали"
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20.11.2024 13:00 Ответить
Хулиганы какие-то (с)
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20.11.2024 16:07 Ответить
Респект оператору дрона. Снайпер! Гарна робота! Слава ЗСУ!
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20.11.2024 12:16 Ответить
Лізе на українську землю путінська
мразота
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20.11.2024 12:21 Ответить
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20.11.2024 12:21 Ответить
Фанюшка..фадічка зер гут...Йося Кабздон пойоть...
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20.11.2024 12:28 Ответить
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20.11.2024 12:51 Ответить
Точність просто вражаюча! Слава ЗСУ!
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20.11.2024 12:44 Ответить
Супер..дивився б і дивився..
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20.11.2024 12:46 Ответить
Вражаюча точність, в буквальному сенсі!
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20.11.2024 12:46 Ответить
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20.11.2024 12:49 Ответить
Файна робота з поправкою на вітер..
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20.11.2024 13:40 Ответить
Оператор - снайпер.
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20.11.2024 14:11 Ответить
Класс, это высший пилотаж! Главная задача сегодня - не удержание территорий, а истребление орков и сохранение жизни наших бойцов, что бы кто ни скулил по поводу "сдачи фронта".
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20.11.2024 16:06 Ответить
Слава ЗСУ!
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20.11.2024 17:24 Ответить
Помылся в ставке, и уже чистым к Давыдычу на концерт, гойда..
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20.11.2024 17:49 Ответить
 
 