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"Герої сво" із КНДР зґвалтували викладачку університету дружби народів, яка приїхала на Курщину вчити їх російської мови. ВIДЕО

Найманці із Північної Кореї зґвалтували 28-річну викладачку Російського університете дружби народів, яка приїхала на Курщину вчити їх російської мови.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис зі свідченням нібито жертви північнокорейських "героїв сво".

За словами жінки зґвалтування сталося уночі 12 листопада у селі Кромські Бики. Ґвалтівники увірвалися у хату, де ночувала жінка, заклеїли їй рот, зв'язали та стали бити і ґвалтувати. Після двогодинної наруги викладачці вдалося утекти від своїх учнів, бо ті відволіклися на пошуки алкоголю.

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Автор: 

зґвалтування (385) КНДР (1215) російська мова (307) Курськ (1109)


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Топ коментарі
+83
Дура, а ты бы хотела, чтобы тебя изнасиловали солдаты НАТО?
А тут такой замечательный культурный обмен произошел
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20.11.2024 09:55
+81
Поглибленно вивчали кацапську мову...
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20.11.2024 09:51
+62
друждба народав расєі і сєвєрнай карєі крєпнєт-гойдаааааааааааааааа...
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20.11.2024 09:51
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Ну это же скрепно!!!
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20.11.2024 11:23 Відповісти
Надо этих узкоплёночных НАГРАДИТЬ .
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20.11.2024 11:27 Відповісти
тушкой кацапа
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20.11.2024 11:36 Відповісти
Гойдаааааа!!!
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20.11.2024 11:36 Відповісти
Дорвались до білого м'ясця. А чого плакати? Відрядження скінчилось?
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20.11.2024 11:43 Відповісти
Корейский бурят?
Как я рад!
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20.11.2024 11:47 Відповісти
це програма правітєльства по підвищенні народжуваності.
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20.11.2024 12:04 Відповісти
Так. Руські баби рожати не хочуть , так їм зараз 100 тисяч насильників завезуть з Кореї
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20.11.2024 12:50 Відповісти
Чучхеїсти і кацапи - адіннарот. Думали що в рай попали.
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20.11.2024 12:08 Відповісти
Молодці! Медаль гнідам
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20.11.2024 12:21 Відповісти
***** крашена, не хочет улучшать демографию! Привести к ней еще 10 чучхеистов!
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20.11.2024 12:36 Відповісти
А якщо ***** завезе 100 тисяч корейців, то вони усю рашу згвалтують .
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20.11.2024 12:37 Відповісти
Не згвалтують, а піднімуть народжуваність, як їм наказав товариш Кім
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20.11.2024 12:48 Відповісти
Як почали, так і скінчиться.
Без честі та моралі. За рис і пілотку.
Ось, матеріалізувались основні вимоги.
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20.11.2024 12:49 Відповісти
Щось у мене "тойво" завурушився) Це нормально?
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20.11.2024 12:50 Відповісти
хочешь пристрелить???)
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20.11.2024 13:48 Відповісти
это "великий и страшный спецназ", детка
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20.11.2024 12:52 Відповісти
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20.11.2024 12:53 Відповісти
Виявляється вони вже "навчені", з ким поведешся від того і наберешся.
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20.11.2024 12:57 Відповісти
Добре що хоч рота заліпили.
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20.11.2024 12:57 Відповісти
Отакий він - "соціалістіческій лагерь",
який хоче поневолити Україну.
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20.11.2024 13:03 Відповісти
Переигрывает. Это не Навальная?
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20.11.2024 13:03 Відповісти
Полиция никогда не посадит спиной. Это не по протоколу.
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20.11.2024 13:06 Відповісти
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20.11.2024 13:07 Відповісти
Зараз їй статтю за дискредитацію впаяють. І за 2 години незаконного гвалтування вона отримає 8 років законного гвалтування на зоні.
Бо іхтамнєт.
Ще один варіант - вкид з ціллю залякати нас
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20.11.2024 13:08 Відповісти
Щоб залякати нас ? Це якось притягнуто за вуха.
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20.11.2024 13:58 Відповісти
Ви злякались корейців? Ви - вчителька кацапської мови на Курщині?
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20.11.2024 14:46 Відповісти
А хлапок был? Или тока чучхе?
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20.11.2024 13:12 Відповісти
нуу... хоть рассия вперде!.. научила????
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20.11.2024 13:47 Відповісти
От саме тому і варто піймати пару північнокорейців для показу в світовому політичному зоопарку, а усіх інших.......того.
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20.11.2024 13:48 Відповісти
Підозрюю,що іванушки в трусіках показали карєцам порно про бєласнєжку і 7 гномів на телефоні)Ну,і карєйци вазбуділісь)
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20.11.2024 13:51 Відповісти
Просто северокорейские товарищи не правильно поняли задание.
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20.11.2024 14:04 Відповісти
Уявляю, що буде з українськими дівчатами, коли ці корейські істоти дістануться наших міст.
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20.11.2024 14:34 Відповісти
Геть обрусіли корейці.
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20.11.2024 14:40 Відповісти
Хай подякує шо не зʼїли.
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20.11.2024 14:45 Відповісти
Это метод изучения языка Эблоны Давылкиной.
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20.11.2024 15:14 Відповісти
Вірогідніше , що голодна кацапська самка згвалтували нещасних корейців .
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20.11.2024 16:56 Відповісти
Щось тут не те. Якщо це не фейк, думається, що героїня не дуже розрізнила би бурята і корейця, а тим більше в сутінках, а ті рускіє уже аналогічним відмітилися в Україні.
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20.11.2024 17:34 Відповісти
Північнокорейці вирвалися на волю і помчали від щастя за свавіллям...І це тільки початок..Тремтіть кацаподєвахі..
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20.11.2024 17:49 Відповісти
Явно привезли для іншого, тож рассія
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20.11.2024 18:07 Відповісти
Что за обиды между своими ... это не КНДР а буряты ... своих не бросаем своим помогаем

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20.11.2024 18:18 Відповісти
Хотела учить русскому, а её обучили корейскому 🤣
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20.11.2024 18:30 Відповісти
..дєвушкє.. просто поталанило --- вагнеровці могли кувалдой по галавє абнуліть а потім пєрдоліть а тут бєз абнулєнія обійшлося . саюзнікі ані у пєльмєня васпітанниє . до ***** атправілі лучших чучхеістов
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20.11.2024 18:44 Відповісти
Якось дуже дешево. Схоже на фейк. Як вона знала, що вони саме " водку " пішли шукати ?
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20.11.2024 19:16 Відповісти
Думаю,що попередня доза горілки закінчилася,а біомаса у мозжечку потребувала продовження роботи.от і пішли шукати
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20.11.2024 19:32 Відповісти
Вуха їй не заклеювали, ні? Ні.
Тож, все чула.
І корейську розуміє, бо перекладачка.
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21.11.2024 05:47 Відповісти
Кацапоказлятіна, а в Києві і далі багато русскаїзичних не можуть без язика, а потім а ними йде війна, коли всіляка шваль зі сходу приходить їх ''защіщать'' і нас-українців ''за компанію''.
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20.11.2024 20:30 Відповісти
러시아 창녀
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20.11.2024 21:53 Відповісти
Але то нічо. Головне що не бандерівці!
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20.11.2024 23:53 Відповісти
не дай Бог вони дійдуть до України
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21.11.2024 00:27 Відповісти
Штош, какая страна, такая и дружба народов.
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21.11.2024 00:52 Відповісти
так в конце концов язык был использован?
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21.11.2024 03:59 Відповісти
ТАК КОГДА КИМ ЧЕН ЫНА БУДЕТ ТРАХАТЬ !!!???
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21.11.2024 11:00 Відповісти
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СБОР С КРОВНОЙ МЕСТЬЮ !!! ВОТ ЧТО НЕОБХОДИМО НАРОДАМ !!!
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21.11.2024 11:01 Відповісти
ЯК не дивно -дописувачі НЕ вірно оцінили секс-ситуацію... Мав коханку-кореянку(напричуд ласкаво-податливу) отож поділюся спостереженнями...Кореянці із племені червоношкірих...південних широт. Із Заходу їх п/о--омиває Жовте море.а із Сходу--Японське... Відповідно+--вони сексуально-активні... Як запевнила мене моя ЛІНЬ---У НЕЇ ОДНА ПРЕТЕНЗІЯ. ДО ЧОЛОВІКІВ-- ОДНОПЛЕМІННИКІВ :--у них ЗАНАДТО МАЛЕНЬКІ... З ІНШОГО БОКУ---самичка перекладачка із універу "Дружби народів" ім. "Патріса *---Лумумби " ( переважна більшість студентства--це чорно-шкірі африканці ) . В обов*язки ." постраждалої " входило НЕ лише загальне викладання " Великого-могучего ". а й чергування в місцях їх проживання-гуртожитку із окрем. 2-ох місц. кімнатами...Там вона мала "консультувати" негроїдів побутового мовлення... Зазвичай --це практикується куди успішніше...розумієте ?! Мало хто із дописувачів--звернув увагу .що пані професорка -чітко засвідчила загальний час "ПРОНИКНЕННЯ". а саме--2 години... Будь яка .сексуально-здорова жінка засвідчить: в процесі .реальної .секс-насолоди. вона втрачає орієентацію в часі... Висновок очевидний : опісля афро-чумазиків .які лишень злізли із пальм і мають "ГІДНІСТЬ" в 28-30 см. ці НЕДОРОСТКИ--завдали їй безмежних секс-страждань всеохоплюючого роздратування...(отож .братове--поспівчуваємо жіночці.)
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21.11.2024 17:13 Відповісти
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