"Герої сво" із КНДР зґвалтували викладачку університету дружби народів, яка приїхала на Курщину вчити їх російської мови. ВIДЕО
Найманці із Північної Кореї зґвалтували 28-річну викладачку Російського університете дружби народів, яка приїхала на Курщину вчити їх російської мови.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис зі свідченням нібито жертви північнокорейських "героїв сво".
За словами жінки зґвалтування сталося уночі 12 листопада у селі Кромські Бики. Ґвалтівники увірвалися у хату, де ночувала жінка, заклеїли їй рот, зв'язали та стали бити і ґвалтувати. Після двогодинної наруги викладачці вдалося утекти від своїх учнів, бо ті відволіклися на пошуки алкоголю.
Топ коментарі
+83 Консулъ Лаптевых #593778
показати весь коментар20.11.2024 09:55
+81 Прощай немытая раССея
показати весь коментар20.11.2024 09:51
+62 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар20.11.2024 09:51
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Без честі та моралі. За рис і пілотку.
Ось, матеріалізувались основні вимоги.
який хоче поневолити Україну.
Бо іхтамнєт.
Ще один варіант - вкид з ціллю залякати нас
Тож, все чула.
І корейську розуміє, бо перекладачка.