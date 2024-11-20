"Герої сво" із КНДР зґвалтували викладачку університету дружби народів, яка приїхала на Курщину вчити їх російської мови. ВIДЕО

Найманці із Північної Кореї зґвалтували 28-річну викладачку Російського університете дружби народів, яка приїхала на Курщину вчити їх російської мови.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис зі свідченням нібито жертви північнокорейських "героїв сво".

За словами жінки зґвалтування сталося уночі 12 листопада у селі Кромські Бики. Ґвалтівники увірвалися у хату, де ночувала жінка, заклеїли їй рот, зв'язали та стали бити і ґвалтувати. Після двогодинної наруги викладачці вдалося утекти від своїх учнів, бо ті відволіклися на пошуки алкоголю.

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