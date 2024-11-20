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Момент прилета ракет Storm Shadow по оперативному командному пункту в Курской области. ВИДЕО

В сети опубликовали момент прилетов ракет Storm Shadow в Курской области.

По данным Defence Express, Воздушные Силы Украины ударили дальнобойными ракетами по объекту президента РФ с подземным командным пунктом, передает Цензор.НЕТ.

"Единственное логичное объяснение расхода довольно значительного количества Storm Shadow / SCALP по такому объекту - это наличие там командования группировки армии РФ в Курской области вместе с северокорейскими генералами", - сообщили аналитики.

Однако, пока эта информация не подтверждена, отмечает издание.

Ранее мы сообщали, что Вооруженные Силы Украины впервые ударили по военным объектам на территории России британскими ракетами Storm Shadow.

Читайте также: РФ потратила более 17 млрд долларов на воздушные атаки на Украину за 1000 дней полномасштабной войны, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

россия (95546) ВСУ (6587) Storm Shadow (18)


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Топ комментарии
+29
Гарна робота-всім виконавцям респект...
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20.11.2024 23:40
+25
Если командиров задвухсотило которые разрабатывали план то очень даже кстати.
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20.11.2024 23:44
+14
Мементо море... Моментально... В море... )
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20.11.2024 23:38
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Мементо море... Моментально... В море... )
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20.11.2024 23:38 Ответить
Напомнело фрагмент и передовицы "Прафды" об открытии Саяно-Шушэнской ГЭС : "... и ток мед-лен-но, какбэ нехотя, потёк по проводам..."
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21.11.2024 19:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7ywTRBni_pg
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20.11.2024 23:39 Ответить
Гарна робота-всім виконавцям респект...
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20.11.2024 23:40 Ответить
Да, кучно лягло
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21.11.2024 00:15 Ответить
Если командиров задвухсотило которые разрабатывали план то очень даже кстати.
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20.11.2024 23:44 Ответить
+ КНДРовський хенерал....
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20.11.2024 23:46 Ответить
А якщо ні?
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21.11.2024 01:20 Ответить
RFI - французька новинна радіостанція

«Зараз у Бундесвері є близько 600 старих крилатих ракет Taurus. Системи озброєння призначені для атак далеко в тилу ворога і наразі значно модернізуються», - пише Spiegel.

Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ уже кілька разів просила про постачання німецьких керованих ракет Taurus. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц завжди відкидав ці прохання.

Глава німецького Міністерства оборони Борис Пісторіус виношує план оснастити Бундесвер новими ракетами великої дальності Taurus, але поки не мав на це коштів, зазначають у Spiegel. Нині Міноборони представило бюджетному комітету профіль відповідного проєкту в конфіденційних документах до бюджету на 2025 рік.

«З військового погляду доцільно замовити 600 крилатих ракет Taurus Neo приблизно на 2,1 мільярда євро. Перші крилаті ракети великої дальності можуть бути доставлені у 2029 році», - пишуть у статті.

Однак, зауважують, що через скрутну фінансову ситуацію проєкт поки що значиться лише як варіант в індивідуальному плані Міністерства. Щоб розпочати цей процес, потрібно лише близько 350 мільйонів євро у 2025 році, а більшість витрат на високотехнологічну зброю не буде виплачена раніше 2029 року.
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20.11.2024 23:45 Ответить
Вони не модернізуються, а проходять технічне оновлення після закінчення терміну експлуатації. DW писав що оновлена половина ракет з 600. Можливо це *******. Може тому Шольц не передає ракети.
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21.11.2024 06:01 Ответить
Стоимость одной ракеты Taurus составляет более 950 000 евро (около 1,2 миллиона долларов).

720 000 000 миллиона долларов = 600 ракет....
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21.11.2024 10:30 Ответить
В заголовку курвська волость - суцільна помилка..
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20.11.2024 23:47 Ответить
очевидно шось дуже цікаве було, якшо американці так переполохкались
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20.11.2024 23:47 Ответить
тож бо! 12 ракет, майже в одну точку... тож там було щось надто важливе навіть не для нас, а для саміх американців
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20.11.2024 23:51 Ответить
угу, вони стільки кирпичів не висирали навіть коли командуючий чф спортився (і ніхто його з тих пір не бачив).
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21.11.2024 00:01 Ответить
Може хутін пуйло??
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21.11.2024 00:26 Ответить
воістіну путін *****
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21.11.2024 07:05 Ответить
там целая резиденция, но все ракеті пошли в один угол. Могли всю єту богодельню разнести
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20.11.2024 23:47 Ответить
Там в этом углу как раз подземный бункер с УС

51.5863231, 34.9475204
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20.11.2024 23:53 Ответить
на гуглі там дерева... тож саме цікаве під землею... було )
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20.11.2024 23:58 Ответить
Та так,далі по курсу,хоч би одною ракетою,зробили "макіяж"тому дворцу.
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21.11.2024 00:16 Ответить
Мені чомусь здається що били не по фасаду, а по цілі
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21.11.2024 00:19 Ответить
Ефектно. А чи ефективно? Сподіваємось....
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20.11.2024 23:52 Ответить
підняти 6 бортів, запустити ракет на десяток міліонів....може це буди "учения" ?
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21.11.2024 00:00 Ответить
Ну ти ж сам прекрасно розумієш , що з фсбешними дєрьмаками може бути все що завгодно, навіть "липові" цілі.
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21.11.2024 01:25 Ответить
як жахливо знати що в тебе ракет з десяток, і цілей - сотні і тисячі
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20.11.2024 23:53 Ответить
Де тепер буде ховатися путін?
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20.11.2024 23:59 Ответить
в своем чумоданчике
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21.11.2024 00:17 Ответить
На майдані коло бані сере путін в чемодані...
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21.11.2024 00:51 Ответить
Згідно з даними осінтерів "Dnipro Osint" (https://t.me/dniproofficial/5292), сьогоднішнім ракетним ударом Storm Shadow було уражено бункер з рашистським вузлом звязку, який знаходився поруч із резиденцією ***** в н.п. Марьино Курської області.

Примітка: видання Defense Express вважає, що в районі історичного архітектурного комплексу "усадьбы Барятинских", а за сумісництвом - санаторію "управделами президента рф", розташовувався підземний командний пункт. Він використовувався командуванням угрупування російських військ в Курській і Харківській областях "Север". Не виключено, що там також могли перебувати північнокорейські генерали. Надзвичайно жирна ціль!

https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=small

https://pbs.twimg.com/media/Gc2NrW3XAAAhYaH?format=png&name=360x360

https://pbs.twimg.com/media/Gc1u4CQWYAAsSa_?format=jpg&name=small

https://pbs.twimg.com/media/Gc14vI2WoAA37Xa?format=png&name=small
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21.11.2024 01:03 Ответить
Чому ЗСУ задіяли саме Storm Shadow?
А тому що ці крилаті ракети розроблені спеціально для знищення бункерів та цілей у середині укріплень. Судячи з кадрів представленого відео, така кучність ударів ракет мала на меті дістатися до дуже глибокого укриття.

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21.11.2024 01:11 Ответить
Примітно, що місце розташування підземного командного пункту російських військ у районі санаторію в Марьино Курської області, який був атакований крилатими ракетами Storm Shadow, могли видати Z-блогери. Так, на днях у роспабліках було опубліковано фото з російськими військовими на цьому об'єкті, пише проект "КіберБорошно" (https://t.me/kiber_boroshno/10645 ).
"Фото зроблено кілька днів тому на території об'єкта(район влучення[2]), що у вікімапії позначено, як "вузол зв'язку".
51.5873095,34.9467180- зроблено тут
Друге фото - ворота на фоні з Google Street View, щоб не було сумнівів.
Дякуємо корисним довбойобам!", - йдеться у повідомленні осінтерів.





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21.11.2024 01:21 Ответить
Ймовірно та ж історія, що і з вагнерівцями. На момент прильоту напевно вже начальства не було, бо подзвонили.
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21.11.2024 01:17 Ответить
В Сумах тревога..
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21.11.2024 02:58 Ответить
в тебе в голові цирк, юлебот ти притрушений...
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21.11.2024 03:40 Ответить
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21.11.2024 05:33 Ответить
думай далі, що єрмак націлює ракети
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21.11.2024 08:25 Ответить
Думаешь, руссо-фашня ударит по своему командному пункту ещё и "калибрами"?
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21.11.2024 07:48 Ответить
Дохлих кацапів багато не буває
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21.11.2024 07:42 Ответить
Во-первых, это красиво.
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21.11.2024 07:47 Ответить
Байден вирішив вдарити американськими ракетами, щоб уповільнити відправку північнокорейських військових на допомогу Кацапстану.в Курській області.

Цей крок частково спрямований на те, щоб стримати Пхеньян від відправки нових підрозділів. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин повинен зрозуміти, що відправка перших деталей була помилкою, яка коштуватиме дорого.
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21.11.2024 08:16 Ответить
ЛЯПОТА )))
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21.11.2024 10:51 Ответить
В Марьино на территории усадьбы Князя Барятинского находился санаторий цк партии. Для них было построено подземное убежище в котором и скрываются командование кацапов
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21.11.2024 23:06 Ответить
 
 