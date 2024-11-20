Момент прилета ракет Storm Shadow по оперативному командному пункту в Курской области. ВИДЕО

В сети опубликовали момент прилетов ракет Storm Shadow в Курской области.

По данным Defence Express, Воздушные Силы Украины ударили дальнобойными ракетами по объекту президента РФ с подземным командным пунктом, передает Цензор.НЕТ.

"Единственное логичное объяснение расхода довольно значительного количества Storm Shadow / SCALP по такому объекту - это наличие там командования группировки армии РФ в Курской области вместе с северокорейскими генералами", - сообщили аналитики.

Однако, пока эта информация не подтверждена, отмечает издание.

Ранее мы сообщали, что Вооруженные Силы Украины впервые ударили по военным объектам на территории России британскими ракетами Storm Shadow.

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