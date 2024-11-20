Момент прилета ракет Storm Shadow по оперативному командному пункту в Курской области. ВИДЕО
В сети опубликовали момент прилетов ракет Storm Shadow в Курской области.
По данным Defence Express, Воздушные Силы Украины ударили дальнобойными ракетами по объекту президента РФ с подземным командным пунктом, передает Цензор.НЕТ.
"Единственное логичное объяснение расхода довольно значительного количества Storm Shadow / SCALP по такому объекту - это наличие там командования группировки армии РФ в Курской области вместе с северокорейскими генералами", - сообщили аналитики.
Однако, пока эта информация не подтверждена, отмечает издание.
Ранее мы сообщали, что Вооруженные Силы Украины впервые ударили по военным объектам на территории России британскими ракетами Storm Shadow.
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«Зараз у Бундесвері є близько 600 старих крилатих ракет Taurus. Системи озброєння призначені для атак далеко в тилу ворога і наразі значно модернізуються», - пише Spiegel.
Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ уже кілька разів просила про постачання німецьких керованих ракет Taurus. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц завжди відкидав ці прохання.
Глава німецького Міністерства оборони Борис Пісторіус виношує план оснастити Бундесвер новими ракетами великої дальності Taurus, але поки не мав на це коштів, зазначають у Spiegel. Нині Міноборони представило бюджетному комітету профіль відповідного проєкту в конфіденційних документах до бюджету на 2025 рік.
«З військового погляду доцільно замовити 600 крилатих ракет Taurus Neo приблизно на 2,1 мільярда євро. Перші крилаті ракети великої дальності можуть бути доставлені у 2029 році», - пишуть у статті.
Однак, зауважують, що через скрутну фінансову ситуацію проєкт поки що значиться лише як варіант в індивідуальному плані Міністерства. Щоб розпочати цей процес, потрібно лише близько 350 мільйонів євро у 2025 році, а більшість витрат на високотехнологічну зброю не буде виплачена раніше 2029 року.
720 000 000 миллиона долларов = 600 ракет....
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Примітка: видання Defense Express вважає, що в районі історичного архітектурного комплексу "усадьбы Барятинских", а за сумісництвом - санаторію "управделами президента рф", розташовувався підземний командний пункт. Він використовувався командуванням угрупування російських військ в Курській і Харківській областях "Север". Не виключено, що там також могли перебувати північнокорейські генерали. Надзвичайно жирна ціль!
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А тому що ці крилаті ракети розроблені спеціально для знищення бункерів та цілей у середині укріплень. Судячи з кадрів представленого відео, така кучність ударів ракет мала на меті дістатися до дуже глибокого укриття.
"Фото зроблено кілька днів тому на території об'єкта(район влучення[2]), що у вікімапії позначено, як "вузол зв'язку".
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Друге фото - ворота на фоні з Google Street View, щоб не було сумнівів.
Дякуємо корисним довбойобам!", - йдеться у повідомленні осінтерів.
Цей крок частково спрямований на те, щоб стримати Пхеньян від відправки нових підрозділів. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин повинен зрозуміти, що відправка перших деталей була помилкою, яка коштуватиме дорого.