РФ потратила более 17 млрд долларов на воздушные атаки на Украину за 1000 дней полномасштабной войны, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

За почти три года полномасштабной войны страна-агрессор Россия потратила миллиарды долларов на обстрелы мирных городов Украины с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Об этом свидетельствуют подсчеты "Радио Свобода" на основе информации от Воздушных сил ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Враг систематически атакует гражданскую инфраструктуру и население Украины, применяя различные виды вооружения.

За почти три года полномасштабной войны РФ потратила более 17 миллиардов долларов на обстрелы мирных украинских городов, используя ракеты и дроны.

За это время оккупанты использовали:

семь гиперзвуковых ракет "Циркон" на сумму 105 миллионов долларов;

17 противокорабельных ракет Х-35 стоимостью 5,3 миллиона долларов;

68 ракет "Точка-У" на 20,4 миллиона долларов;

76 ракет неизвестного типа;

134 гиперзвуковые ракеты "Кинжал" на 1,34 миллиарда долларов;

211 ракет "Оникс" на 633 миллиона долларов;

215 крылатых ракет "Искандер" на 215 миллионов долларов;

381 ракету Х-22 на 114,3 миллиона долларов;

927 крылатых ракет "Калибр" на 927 миллионов долларов;

1 443 баллистические ракеты "Искандер" на 2,9 миллиарда долларов;

3 093 ракеты С-300/С-400 на 4,2 миллиарда долларов;

13 253 ударных дронов, расходы на которые составили 3,84 миллиарда долларов.

Журналисты отмечают, что общая сумма расходов оценивается в 17,6 млрд долл, но она может быть еще больше, ведь некоторые расходы остаются неизвестными из-за засекреченности данных.

В то же время некоторые из вышеупомянутых типов вооружения, например, ракеты Х-22, были произведены еще во времена СССР, поэтому фактически ничего не стоили бюджету страны-агрессора. Но Россия до сих пор имеет возможность производить "Кинжалы", "Ониксы", "Искандеры", "Калибры", а также ударные БпЛА.

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