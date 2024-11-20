РФ потратила более 17 млрд долларов на воздушные атаки на Украину за 1000 дней полномасштабной войны, - СМИ. ИНФОГРАФИКА
За почти три года полномасштабной войны страна-агрессор Россия потратила миллиарды долларов на обстрелы мирных городов Украины с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов различных типов.
Об этом свидетельствуют подсчеты "Радио Свобода" на основе информации от Воздушных сил ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Враг систематически атакует гражданскую инфраструктуру и население Украины, применяя различные виды вооружения.
За почти три года полномасштабной войны РФ потратила более 17 миллиардов долларов на обстрелы мирных украинских городов, используя ракеты и дроны.
За это время оккупанты использовали:
- семь гиперзвуковых ракет "Циркон" на сумму 105 миллионов долларов;
- 17 противокорабельных ракет Х-35 стоимостью 5,3 миллиона долларов;
- 68 ракет "Точка-У" на 20,4 миллиона долларов;
- 76 ракет неизвестного типа;
- 134 гиперзвуковые ракеты "Кинжал" на 1,34 миллиарда долларов;
- 211 ракет "Оникс" на 633 миллиона долларов;
- 215 крылатых ракет "Искандер" на 215 миллионов долларов;
- 381 ракету Х-22 на 114,3 миллиона долларов;
- 927 крылатых ракет "Калибр" на 927 миллионов долларов;
- 1 443 баллистические ракеты "Искандер" на 2,9 миллиарда долларов;
- 3 093 ракеты С-300/С-400 на 4,2 миллиарда долларов;
- 13 253 ударных дронов, расходы на которые составили 3,84 миллиарда долларов.
Журналисты отмечают, что общая сумма расходов оценивается в 17,6 млрд долл, но она может быть еще больше, ведь некоторые расходы остаются неизвестными из-за засекреченности данных.
В то же время некоторые из вышеупомянутых типов вооружения, например, ракеты Х-22, были произведены еще во времена СССР, поэтому фактически ничего не стоили бюджету страны-агрессора. Но Россия до сих пор имеет возможность производить "Кинжалы", "Ониксы", "Искандеры", "Калибры", а также ударные БпЛА.
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Це що, експортна вартість ракет? Чи як оцінювання взагалі робилося?
Представник заводу з гордістю заявив, що це інвестиція на 1 млрд. євро.
Якщо путлєр лише на ракети викинув 17 млрд., то він спалив сам 17 таких заводів - майже як ЗСУ.
Тому гроші рахувати потрібно і чим більше путлєр втрачає - тим краще. Проєкт раша йде на завершення.
https://zn.ua/ukr/energetics/rosija-otrimuje-12-miljardiv-dolariv-za-rakhunok-ukrajini-nastav-chas-tse-zupiniti.html
Тобто самі фінансуємо своє знищення.
Як мінімум, не потрібно рахувати "ціну" совкових ракет (їх робив увесь СССР і Україна у тому рахунку).
А новітні ракети потрібно рахувати по собівартості, а не по експортній (чи заявлений пропагандистами).
Гадаю кінцева сума повинна бути, як мінімум у 3-4 рази меншою.