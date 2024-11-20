РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8427 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 337 17

РФ потратила более 17 млрд долларов на воздушные атаки на Украину за 1000 дней полномасштабной войны, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

скільки грошей витратила росія на повітряні атаки за 1000 днів повномасштабної війни

За почти три года полномасштабной войны страна-агрессор Россия потратила миллиарды долларов на обстрелы мирных городов Украины с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Об этом свидетельствуют подсчеты "Радио Свобода" на основе информации от Воздушных сил ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Враг систематически атакует гражданскую инфраструктуру и население Украины, применяя различные виды вооружения.

За почти три года полномасштабной войны РФ потратила более 17 миллиардов долларов на обстрелы мирных украинских городов, используя ракеты и дроны.

За это время оккупанты использовали:

  • семь гиперзвуковых ракет "Циркон" на сумму 105 миллионов долларов;
  • 17 противокорабельных ракет Х-35 стоимостью 5,3 миллиона долларов;
  • 68 ракет "Точка-У" на 20,4 миллиона долларов;
  • 76 ракет неизвестного типа;
  • 134 гиперзвуковые ракеты "Кинжал" на 1,34 миллиарда долларов;
  • 211 ракет "Оникс" на 633 миллиона долларов;
  • 215 крылатых ракет "Искандер" на 215 миллионов долларов;
  • 381 ракету Х-22 на 114,3 миллиона долларов;
  • 927 крылатых ракет "Калибр" на 927 миллионов долларов;
  • 1 443 баллистические ракеты "Искандер" на 2,9 миллиарда долларов;
  • 3 093 ракеты С-300/С-400 на 4,2 миллиарда долларов;
  • 13 253 ударных дронов, расходы на которые составили 3,84 миллиарда долларов.

скільки грошей витратила росія на повітряні атаки за 1000 днів

скільки грошей витратила росія на повітряні атаки за 1000 днів

скільки грошей витратила росія на повітряні атаки за 1000 днів

Журналисты отмечают, что общая сумма расходов оценивается в 17,6 млрд долл, но она может быть еще больше, ведь некоторые расходы остаются неизвестными из-за засекреченности данных.

В то же время некоторые из вышеупомянутых типов вооружения, например, ракеты Х-22, были произведены еще во времена СССР, поэтому фактически ничего не стоили бюджету страны-агрессора. Но Россия до сих пор имеет возможность производить "Кинжалы", "Ониксы", "Искандеры", "Калибры", а также ударные БпЛА.

Читайте также: 1000 дней полномасштабного вторжения: по Киеву враг применил более 2500 единиц ракет и БпЛА

Автор: 

ракеты (3568) россия (95489) дроны (3907)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Мелочь, всего 17 дней поторговать нефтью и газом. Деньги считать не имеет никакого смысла потому что их у кацапов очень много
показать весь комментарий
20.11.2024 22:18
+6
І зробила розруху на 170 млд - для чого ці підрахунки?
показать весь комментарий
20.11.2024 22:09
+6
Про заробітки зелі і дєрьмака за 1000 днів "радіо свободи" не знає нічого?
показать весь комментарий
20.11.2024 22:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чому в доларах ціни?

Це що, експортна вартість ракет? Чи як оцінювання взагалі робилося?
показать весь комментарий
20.11.2024 22:09 Ответить
десь так
показать весь комментарий
20.11.2024 22:13 Ответить
І зробила розруху на 170 млд - для чого ці підрахунки?
показать весь комментарий
20.11.2024 22:09 Ответить
Думаю, автор статті, теж не знає, для чого
показать весь комментарий
20.11.2024 22:13 Ответить
Про заробітки зелі і дєрьмака за 1000 днів "радіо свободи" не знає нічого?
показать весь комментарий
20.11.2024 22:14 Ответить
Мелочь, всего 17 дней поторговать нефтью и газом. Деньги считать не имеет никакого смысла потому что их у кацапов очень много
показать весь комментарий
20.11.2024 22:18 Ответить
Не зовсім так. Був нині на заводі Фольксвагена біля міста Познань. Супер-дупер завод, який збирає з комплектуючих з усього Світу достарчаки Crafter. Volkswagen Crafter - 450 штук на день.
Представник заводу з гордістю заявив, що це інвестиція на 1 млрд. євро.
Якщо путлєр лише на ракети викинув 17 млрд., то він спалив сам 17 таких заводів - майже як ЗСУ.
Тому гроші рахувати потрібно і чим більше путлєр втрачає - тим краще. Проєкт раша йде на завершення.
показать весь комментарий
20.11.2024 22:35 Ответить
Що я можу сказати...В мене є старий ламповий телевізор, він коштує 2 000 доларів.
показать весь комментарий
20.11.2024 22:27 Ответить
Подивився, у них один БПЛА, виходить, коштує майже 300 тис. долларів. Метод підрахунку "стеля фантазії"
показать весь комментарий
20.11.2024 23:21 Ответить
Цими ракетами,більше збитків завдали Україні.
показать весь комментарий
20.11.2024 22:28 Ответить
Ця стаття каже, що через наш транзит ворог щорічно заробляє 12млр дол.
https://zn.ua/ukr/energetics/rosija-otrimuje-12-miljardiv-dolariv-za-rakhunok-ukrajini-nastav-chas-tse-zupiniti.html
Тобто самі фінансуємо своє знищення.
показать весь комментарий
20.11.2024 22:51 Ответить
Саме смішне, що якби всі ці гроші які ***** витрачає на війни пустити на "облагораживание територии" то ніяких би війн би не потрібно було.
показать весь комментарий
20.11.2024 23:26 Ответить
Вартість Запоріжської АЕС приблизно -50 млрл.дол.
показать весь комментарий
20.11.2024 23:28 Ответить
Самообман та маячня!
Як мінімум, не потрібно рахувати "ціну" совкових ракет (їх робив увесь СССР і Україна у тому рахунку).
А новітні ракети потрібно рахувати по собівартості, а не по експортній (чи заявлений пропагандистами).
Гадаю кінцева сума повинна бути, як мінімум у 3-4 рази меншою.
показать весь комментарий
20.11.2024 23:45 Ответить
Саме так і є...
показать весь комментарий
21.11.2024 07:39 Ответить
Ну що ж стратегія проста: чекаємо коли в кацапів закінчаться ракети.
показать весь комментарий
21.11.2024 01:04 Ответить
це 17 днів експорту РФ енергоресурсів.
показать весь комментарий
21.11.2024 02:25 Ответить
 
 