РФ витратила понад 17 млрд доларів на повітряні атаки на Україну за 1000 днів повномасштабної війни, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

За майже три роки повномасштабної війни країна-агресор Росія витратила мільярди доларів на обстріли мирних міст України за допомогою ракет та безпілотних літальних апаратів різних типів.

Про це свідчать підрахунки "Радіо Свобода" на основі інформації від Повітряних сил ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворог систематично атакує цивільну інфраструктуру та населення України, застосовуючи різні види озброєння.

За майже три роки повномасштабної війни РФ витратила понад 17 мільярдів доларів на обстріли мирних українських міст, використовуючи ракети та дрони.

За цей час окупанти використали:

сім гіперзвукових ракет "Циркон" на суму 105 мільйонів доларів;

17 протикорабельних ракет Х-35 вартістю 5,3 мільйона доларів;

68 ракет "Точка-У" на 20,4 мільйона доларів;

76 ракет невідомого типу;

134 гіперзвукові ракети "Кинджал" на 1,34 мільярда доларів;

211 ракет "Онікс" на 633 мільйони доларів;

215 крилатих ракет "Іскандер" на 215 мільйонів доларів;

381 ракету Х-22 на 114,3 мільйона доларів;

927 крилатих ракет "Калібр" на 927 мільйонів доларів;

1 443 балістичні ракети "Іскандер" на 2,9 мільярда доларів;

3 093 ракети С-300/С-400 на 4,2 мільярда доларів;

13 253 ударних дронів, витрати на які склали 3,84 мільярда доларів.

Журналісти зазначаються, що загальна сума витрат оцінюється у 17,6 млрд дол, але вона може бути ще більшою, адже деякі витрати залишаються невідомими через засекреченість даних.

Водночас деякі з вищезгаданих типів озброєння, наприклад, ракети Х-22, були вироблені ще за часів СРСР, тож фактично нічого не коштували бюджету країни-агресора. Але Росія досі має змогу виготовляти "Кинджали", "Онікси", "Іскандери", "Калібри", а також ударні БпЛА.

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