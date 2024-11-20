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Новини Агресія Росії проти України Війна
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РФ витратила понад 17 млрд доларів на повітряні атаки на Україну за 1000 днів повномасштабної війни, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

скільки грошей витратила росія на повітряні атаки за 1000 днів повномасштабної війни

За майже три роки повномасштабної війни країна-агресор Росія витратила мільярди доларів на обстріли мирних міст України за допомогою ракет та безпілотних літальних апаратів різних типів.

Про це свідчать підрахунки "Радіо Свобода" на основі інформації від Повітряних сил ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворог систематично атакує цивільну інфраструктуру та населення України, застосовуючи різні види озброєння.

За майже три роки повномасштабної війни РФ витратила понад 17 мільярдів доларів на обстріли мирних українських міст, використовуючи ракети та дрони.

За цей час окупанти використали:

  • сім гіперзвукових ракет "Циркон" на суму 105 мільйонів доларів;
  • 17 протикорабельних ракет Х-35 вартістю 5,3 мільйона доларів;
  • 68 ракет "Точка-У" на 20,4 мільйона доларів;
  • 76 ракет невідомого типу;
  • 134 гіперзвукові ракети "Кинджал" на 1,34 мільярда доларів;
  • 211 ракет "Онікс" на 633 мільйони доларів;
  • 215 крилатих ракет "Іскандер" на 215 мільйонів доларів;
  • 381 ракету Х-22 на 114,3 мільйона доларів;
  • 927 крилатих ракет "Калібр" на 927 мільйонів доларів;
  • 1 443 балістичні ракети "Іскандер" на 2,9 мільярда доларів;
  • 3 093 ракети С-300/С-400 на 4,2 мільярда доларів;
  • 13 253 ударних дронів, витрати на які склали 3,84 мільярда доларів.

скільки грошей витратила росія на повітряні атаки за 1000 днів

скільки грошей витратила росія на повітряні атаки за 1000 днів

скільки грошей витратила росія на повітряні атаки за 1000 днів

Журналісти зазначаються, що загальна сума витрат оцінюється у 17,6 млрд дол, але вона може бути ще більшою, адже деякі витрати залишаються невідомими через засекреченість даних.

Водночас деякі з вищезгаданих типів озброєння, наприклад, ракети Х-22, були вироблені ще за часів СРСР, тож фактично нічого не коштували бюджету країни-агресора. Але Росія досі має змогу виготовляти "Кинджали", "Онікси", "Іскандери", "Калібри", а також ударні БпЛА.

Читайте також: 1000 днів повномасштабного вторгнення: по Києву ворог застосував понад 2 500 одиниць ракет і БпЛА

Автор: 

ракети (4009) росія (64969) дрони (4636)


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Топ коментарі
+7
Мелочь, всего 17 дней поторговать нефтью и газом. Деньги считать не имеет никакого смысла потому что их у кацапов очень много
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20.11.2024 22:18
+6
І зробила розруху на 170 млд - для чого ці підрахунки?
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20.11.2024 22:09
+6
Про заробітки зелі і дєрьмака за 1000 днів "радіо свободи" не знає нічого?
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20.11.2024 22:14
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А чому в доларах ціни?

Це що, експортна вартість ракет? Чи як оцінювання взагалі робилося?
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20.11.2024 22:09 Відповісти
десь так
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20.11.2024 22:13 Відповісти
І зробила розруху на 170 млд - для чого ці підрахунки?
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20.11.2024 22:09 Відповісти
Думаю, автор статті, теж не знає, для чого
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20.11.2024 22:13 Відповісти
Про заробітки зелі і дєрьмака за 1000 днів "радіо свободи" не знає нічого?
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20.11.2024 22:14 Відповісти
Мелочь, всего 17 дней поторговать нефтью и газом. Деньги считать не имеет никакого смысла потому что их у кацапов очень много
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20.11.2024 22:18 Відповісти
Не зовсім так. Був нині на заводі Фольксвагена біля міста Познань. Супер-дупер завод, який збирає з комплектуючих з усього Світу достарчаки Crafter. Volkswagen Crafter - 450 штук на день.
Представник заводу з гордістю заявив, що це інвестиція на 1 млрд. євро.
Якщо путлєр лише на ракети викинув 17 млрд., то він спалив сам 17 таких заводів - майже як ЗСУ.
Тому гроші рахувати потрібно і чим більше путлєр втрачає - тим краще. Проєкт раша йде на завершення.
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20.11.2024 22:35 Відповісти
Що я можу сказати...В мене є старий ламповий телевізор, він коштує 2 000 доларів.
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20.11.2024 22:27 Відповісти
Подивився, у них один БПЛА, виходить, коштує майже 300 тис. долларів. Метод підрахунку "стеля фантазії"
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20.11.2024 23:21 Відповісти
Цими ракетами,більше збитків завдали Україні.
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20.11.2024 22:28 Відповісти
Ця стаття каже, що через наш транзит ворог щорічно заробляє 12млр дол.
https://zn.ua/ukr/energetics/rosija-otrimuje-12-miljardiv-dolariv-za-rakhunok-ukrajini-nastav-chas-tse-zupiniti.html
Тобто самі фінансуємо своє знищення.
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20.11.2024 22:51 Відповісти
Саме смішне, що якби всі ці гроші які ***** витрачає на війни пустити на "облагораживание територии" то ніяких би війн би не потрібно було.
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20.11.2024 23:26 Відповісти
Вартість Запоріжської АЕС приблизно -50 млрл.дол.
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20.11.2024 23:28 Відповісти
Самообман та маячня!
Як мінімум, не потрібно рахувати "ціну" совкових ракет (їх робив увесь СССР і Україна у тому рахунку).
А новітні ракети потрібно рахувати по собівартості, а не по експортній (чи заявлений пропагандистами).
Гадаю кінцева сума повинна бути, як мінімум у 3-4 рази меншою.
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20.11.2024 23:45 Відповісти
Саме так і є...
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21.11.2024 07:39 Відповісти
Ну що ж стратегія проста: чекаємо коли в кацапів закінчаться ракети.
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21.11.2024 01:04 Відповісти
це 17 днів експорту РФ енергоресурсів.
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21.11.2024 02:25 Відповісти
 
 