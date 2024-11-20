Россияне совершили 33 обстрела Сумщины, ранен 1 человек

20 ноября россияне совершили 33 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 77 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности

Эсманьская громада: враг ударил FPV-дроном (1 взрыв), из минометов (4 взрыва).

Андрияшевская громада: осуществлена атака БПЛА типа "Шахед" (1 взрыв). В результате атаки были повреждены 4 частных домовладения и помещение церкви.

Великописаревская громада: зафиксирован танковый обстрел (5 взрывов), ракетный обстрел-НУРС (2 взрыва).

Краснопольская громада: 39 мин сбросили россияне на территорию громады. Также враг сбросил ВОГ с БПЛА (8 взрывов) и атаковал ударным БПЛА "Ланцет" (1 взрыв). В результате атаки ранения получил 1 гражданский человек. Также поврежден частный дом и легковой автомобиль.

Хотинская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), минометный обстрел (1 взрыв), атака FPV-дронов (4 взрыва).

Белопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), минометные обстрелы (5 взрывов)

Миропольская громада: зафиксированы удары FPV-дронов (2 взрыва).

Юнаковская громада: нанесена атака КАБ (1 взрыв).

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