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Росіяни здійснили 33 обстріли Сумщини, поранено 1 людину

Наслідки обстрілів Сумщини

20 листопада росіяни здійснили 33 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 77 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема

  • Есманьська громада: ворог вдарив FPV-дроном (1 вибух), з мінометів (4 вибухи).
  • Андріяшівська громада: здійснено атаку БпЛА типу "Шахед" (1 вибух). Внаслідок атаки було пошкоджено 4 приватних домоволодіння та приміщення церкви.
  • Великописарівська громада: зафіксовано танковий обстріл (5 вибухів), ракетний обстріл-НУРС (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: 39 мін скинули росіяни на територію громади. Також ворог скинув ВОГ з БПЛА (8 вибухів) та атакував ударним БпЛА "Ланцет" (1 вибух). Внаслідок атаки поранення отримала 1 цивільна особа. Також пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль.
  • Хотінська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), мінометний обстріл (1 вибух), атака FPV-дронів (4 вибухи).
  • Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), мінометні обстріли (5 вибухів)
  • Миропільська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (2 вибухи).
  • Юнаківська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух).

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обстріл (28284) Суми (811)


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