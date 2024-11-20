Вночі на Сумщині збили 10 "Шахедів"

Сьогодні, 20 листопада 2024 року, вночі у небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито 10 БпЛА типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Інформації про наслідки російської атаки наразі немає.

Також зазначається, що всього з початку року Захисники неба Сумщини знищили 560 російських безпілотників.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ввечері 19 листопада російські війська запустили по Україні "Шахеди". Нагадаємо, зранку 20 листопада ППО також працювала у Києві та на Київщині.