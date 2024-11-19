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Новини Війна
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У Сумах пролунав вибух: Ворог запустив балістичну ракету

Вибух у Сумах 19 листопада

Увечері 19 листопада у місті Суми пролунав вибух.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільного", передає Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

"Швидкісна ціль на Суми", - уточнили в командуванні ПС.

Суми

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Також на Сумщині оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ударних БпЛА.

"Група ворожих БпЛА з півночі Сумщини рухається у західному напрямку, на Чернігівщину", - повідомили у пресцентрі Повітряних сил о 20:09.

Суми

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Нагадаємо, 17 листопада окупанти завдали ракетного удару по багатоквартирному будинку у Сумах. Станом на вечір 17 листопада 10 людей загинули, зокрема 2 дитини, поранено 51 особу, серед яких 5 дітей. Понад 400 осіб евакуйовано.

18 та 19 листопада у Сумах оголошено Днями жалоби.

Автор: 

вибух (4446) Суми (880)


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Це ескалація. Треба нашому президенту теж підписати доктрину про застосування ЯЗ. Про всяк випадок, може колись ЯЗ з'явиться, то доктрина вже буде готова.
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19.11.2024 20:32 Відповісти
 
 