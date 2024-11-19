У Сумах пролунав вибух: Ворог запустив балістичну ракету
Увечері 19 листопада у місті Суми пролунав вибух.
Про це повідомили кореспонденти "Суспільного", передає Цензор.НЕТ.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
"Швидкісна ціль на Суми", - уточнили в командуванні ПС.
Також на Сумщині оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ударних БпЛА.
"Група ворожих БпЛА з півночі Сумщини рухається у західному напрямку, на Чернігівщину", - повідомили у пресцентрі Повітряних сил о 20:09.
Нагадаємо, 17 листопада окупанти завдали ракетного удару по багатоквартирному будинку у Сумах. Станом на вечір 17 листопада 10 людей загинули, зокрема 2 дитини, поранено 51 особу, серед яких 5 дітей. Понад 400 осіб евакуйовано.
18 та 19 листопада у Сумах оголошено Днями жалоби.
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