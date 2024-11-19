В Сумах раздался взрыв: враг запустил баллистическую ракету
Вечером 19 ноября в городе Сумы раздался взрыв.
Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного", передает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
"Скоростная цель на Сумы", - уточнили в командовании ВС.
Также на Сумщине объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БпЛА.
"Группа вражеских БпЛА с севера Сумщины движется в западном направлении, на Черниговщину", - сообщили в пресс-центре Воздушных сил в 20:09.
Напомним, 17 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в Сумах. По состоянию на вечер 17 ноября 10 человек погибли, в том числе 2 ребенка, ранен 51 человек, среди которых 5 детей. Более 400 человек эвакуированы.
18 и 19 ноября в Сумах объявлены Днями траура.
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