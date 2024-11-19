В Сумах раздался взрыв: враг запустил баллистическую ракету

Вечером 19 ноября в городе Сумы раздался взрыв.

Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного", передает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

"Скоростная цель на Сумы", - уточнили в командовании ВС.

Читайте также: Удар РФ по Сумам: количество погибших возросло до 12 человек. ФОТОрепортаж

Также на Сумщине объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БпЛА.

"Группа вражеских БпЛА с севера Сумщины движется в западном направлении, на Черниговщину", - сообщили в пресс-центре Воздушных сил в 20:09.

Читайте также: Войска РФ обстреливали Сумщину 48 раз в течение дня

Напомним, 17 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в Сумах. По состоянию на вечер 17 ноября 10 человек погибли, в том числе 2 ребенка, ранен 51 человек, среди которых 5 детей. Более 400 человек эвакуированы.

18 и 19 ноября в Сумах объявлены Днями траура.