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Новости Война
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В Сумах раздался взрыв: враг запустил баллистическую ракету

Вибух у Сумах 19 листопада

Вечером 19 ноября в городе Сумы раздался взрыв.

Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного", передает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

"Скоростная цель на Сумы", - уточнили в командовании ВС.

Суми

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Также на Сумщине объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БпЛА.

"Группа вражеских БпЛА с севера Сумщины движется в западном направлении, на Черниговщину", - сообщили в пресс-центре Воздушных сил в 20:09.

Суми

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Напомним, 17 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в Сумах. По состоянию на вечер 17 ноября 10 человек погибли, в том числе 2 ребенка, ранен 51 человек, среди которых 5 детей. Более 400 человек эвакуированы.

18 и 19 ноября в Сумах объявлены Днями траура.

Автор: 

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Це ескалація. Треба нашому президенту теж підписати доктрину про застосування ЯЗ. Про всяк випадок, може колись ЯЗ з'явиться, то доктрина вже буде готова.
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19.11.2024 20:32 Ответить
 
 