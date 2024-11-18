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Новости Война
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Войска РФ обстреливали Сумщину 48 раз в течение дня

Російські обстріли Сумщини 18 листопада

18 ноября россияне совершили 48 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 110 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Великописаревская громада: нанесена атака FPV-дронами (7 взрывов). В результате обстрела повреждены два частных дома. Также был гранатометный обстрел (20 взрывов), артобстрел (6 взрывов).
  • Хотинская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию общины. Также был артиллерийский обстрел (4 взрыва).
  • Краснопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (9 взрывов), атака FPV-дронами (7 взрывов), гранатометный обстрел (3 взрыва), минометный обстрел (2 взрыва), артиллерийский обстрел (2 взрыва).

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  • Белопольская громада: враг бил из минометов (7 взрывов) и артиллерии (10 взрывов).
  • Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).
  • Эсманьская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов), артиллерийский обстрел (1 взрыв), атака FPV-дрона (1 взрыв).
  • Середино-Будская громада: осуществлена атака FPV-дронов (2 взрыва).
  • Шалыгинская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию громады. Также нанесена атака FPV-дронами (2 взрыва).

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обстрел (26928) Сумы (1073)


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