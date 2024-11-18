Удар РФ по Сумам: количество погибших возросло до 12 человек. ФОТОрепортаж

В Сумах соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий российского удара по жилому дому. По состоянию на вечер 18 ноября погибли 12 человек, среди них - двое детей.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по состоянию на 14 часов стало известно о еще одном погибшем человеке. Таким образом, россияне убили 12 человек, из них двое - дети.

84 жителя многоэтажек, из которых 12 детей, получили травмы различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

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"Одного ребенка доставили в столицу, ему необходимо специализированное оперативное вмешательство, медики будут делать все возможное, чтобы спасти жизнь", - отметил начальник ОВА.

Над ликвидацией последствий вражеского удара работают около 10 бригад волонтерских и общественных организаций, а также различных коммунальных служб.

Всего из-за атаки повреждено 2200 окон в более 1 тысячи домов.

"В домах уже восстановлено теплоснабжение. Продолжаются работы по восстановлению электро-, газо- и водоснабжения. Всем жителям, кто нуждается, и не имеют возможности находиться в квартирах, предложены места для временного пребывания - в общежитиях, школах и садиках города", - добавил Артюх.

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Напомним, 17 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в Сумах. По состоянию на вечер 17 ноября 10 человек погибли, в том числе 2 ребенка, ранен 51 человек, среди которых - 5 детей. Более 400 человек эвакуированы.

18 и 19 ноября в Сумах объявлены Днями траура.