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Удар РФ по Сумам: количество погибших возросло до 12 человек. ФОТОрепортаж

В Сумах соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий российского удара по жилому дому. По состоянию на вечер 18 ноября погибли 12 человек, среди них - двое детей.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по состоянию на 14 часов стало известно о еще одном погибшем человеке. Таким образом, россияне убили 12 человек, из них двое - дети.

84 жителя многоэтажек, из которых 12 детей, получили травмы различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также читайте: 18 и 19 ноября в Сумах объявлены Днями траура

"Одного ребенка доставили в столицу, ему необходимо специализированное оперативное вмешательство, медики будут делать все возможное, чтобы спасти жизнь", - отметил начальник ОВА.

Над ликвидацией последствий вражеского удара работают около 10 бригад волонтерских и общественных организаций, а также различных коммунальных служб.

Всего из-за атаки повреждено 2200 окон в более 1 тысячи домов.

"В домах уже восстановлено теплоснабжение. Продолжаются работы по восстановлению электро-, газо- и водоснабжения. Всем жителям, кто нуждается, и не имеют возможности находиться в квартирах, предложены места для временного пребывания - в общежитиях, школах и садиках города", - добавил Артюх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Сумам: количество погибших возросло до 11, пострадавших - 68

Кількість загиблих внаслідок удару по Сумах 17 листопада зросла до 12 людей
Кількість загиблих внаслідок удару по Сумах 17 листопада зросла до 12 людей
Кількість загиблих внаслідок удару по Сумах 17 листопада зросла до 12 людей
Кількість загиблих внаслідок удару по Сумах 17 листопада зросла до 12 людей
Кількість загиблих внаслідок удару по Сумах 17 листопада зросла до 12 людей

Напомним, 17 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в Сумах. По состоянию на вечер 17 ноября 10 человек погибли, в том числе 2 ребенка, ранен 51 человек, среди которых - 5 детей. Более 400 человек эвакуированы.

18 и 19 ноября в Сумах объявлены Днями траура.

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обстрел (26928) Сумы (1073) жертвы (2059)


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18.11.2024 22:13 Ответить
 
 