Доба на Донеччині: ворог атакував 10 населених пунктів, загинула дитина, ще 8 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж

Минулої доби під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів: міста Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Торецьк, селище Новоекономічне, села Віролюбівка, Першомар’ївка, Рай-Олександрівка, Улакли, Червоне.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та в поліції області.

Покровський район

У Кураховому пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки; також приватні будинки пошкоджені в Успенівці, Веселому Гаю, Ганнівці, Костянтинопільському, Сухих Ялах, Дачному, Іллінці, Сонцівці, Зорі, Берестках і Новодмитрівці. У Покровську пошкоджено 3 будинки.

Краматорський район

Першомар’ївку росіяни накрили з РСЗВ "Торнадо-С" із касетними боєприпасами – вбили 11-річного хлопчика, ще двоє людей зазнали поранень – 63-річний чоловік і 12-річна дівчинка. Пошкоджено 2 приватних будинки й цивільне авто.

На Костянтинівку ворог скинув дві авіабомби "ФАБ-250" з модулем УМПК – травмовано 6 цивільних осіб, руйнувань зазнали 10 багатоквартирних будинків, магазин, спортзал, нежитлова будівля, котельня, гараж, автомобіль, газопровід.

Миколаївку окупанти атакували дроном - пошкоджено житлову будівлю та автомобіль.

Внаслідок артилерійських обстрілів у Червоному пошкоджено 6 приватних будинків, у Віролюбівці - три приватних оселі, заклад освіти, 2 цивільних авто.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки, багатоповерхівка і 2 нежитлові будівлі.

Волноваський район

По селу Улакли Росія вдарила бомбою "УМПБ Д30-СН" - постраждали приватний будинок і цивільний автомобіль.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 368 людей, у тому числі 14 дітей.

Нагадаємо, російські окупаційні війська ввечері 20 листопда атакували Костянтинівку на Донеччині. Скинули дві авіабомби "ФАБ-250" із модулем УМПК. Одна із них поцілила по житловому кварталу.

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