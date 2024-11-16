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Из прифронтовых населенных пунктов Харьковщины эвакуировали еще 11 человек, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

В субботу, 16 ноября, спасатели помогли эвакуироваться 11 жителям прифронтовых населенных пунктов Харьковщины. Людей приходится вывозить бронированной техникой.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Спасатели напомнили, что из прифронтовых населенных пунктов Купянского и Изюмского районов проводится обязательная эвакуация жителей, жизни и здоровью которых угрожают постоянные обстрелы со стороны оккупантов.

евакуація з Харківщини 16 листопада

евакуація з Харківщини 16 листопада

16 ноября спасатели с помощью бронированной техники помогли выехать из опасной зоны еще 11 людям.

евакуація з Харківщини 16 листопада

евакуація з Харківщини 16 листопада

"Это жители села Пески-Радьковские Боровской громады Изюмского района, поселка Купянск-Узловой и г. Купянск", - говорится в сообщении.

евакуація з Харківщини 16 листопада

евакуація з Харківщини 16 листопада

евакуація з Харківщини 16 листопада

Отмечается, что эвакуировали в основном пожилых людей, маломобильных и семьи с детьми.

Также чрезвычайники помогли вывезти самые необходимые личные вещи эвакуированных и домашних животных.

евакуація з Харківщини 16 листопада

евакуація з Харківщини 16 листопада

Напомним, что на этой неделе на заседании Совета обороны Харьковской области принято решение о проведении обязательной эвакуации детей с семьями из 28 населенных пунктов Боровской поселковой территориальной громады.

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Харьковщина (5577) эвакуация (2072) ГСЧС (4967)


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