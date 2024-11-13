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Обязательная эвакуация детей с семьями объявлена ​​в 28 населенных пунктах Боровской громады на Харьковщине, - ОВА

Евакуація із Харківщини

На заседании Совета обороны Харьковской области принято решение о проведении обязательной эвакуации детей с семьями из 28 населенных пунктов Боровской поселковой территориальной громады.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эвакуации из сел Боровской громады подлежат 93 ребенка с семьями.

Кроме того, принято решение об обязательной эвакуации всего взрослого населения из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия: поселок Боровая и села Новоплатоновка, село Шийковка, Подлиман, Нижняя Журавка, Боровская Андреевка, село Нижнее Соленое, Высшее Соленое, Малиевка и Пески-Радьковские.

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Глава ОГА добавил, что на сегодня в этих населенных пунктах остается 2443 человека.

"Все эвакуированные получат материальную помощь, временное проживание, а также поддержку от международных партнеров, в частности ООН, в том числе гуманитарную, психологическую и юридическую помощь", - сообщил Синегубов.

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