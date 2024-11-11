В Харьковской области объявлена ​​принудительная эвакуация взрослых из еще 10 населенных пунктов, - ОВА

В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации взрослого населения.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что принудительную эвакуацию всего взрослого населения объявили из 10 населенных пунктов Боровской громады и поселка Боровая.

Всего с 10 сентября уже эвакуировали в безопасные места:

более 5300 жителей населенных пунктов на Купянском направлении, из них 251 ребенок;

1181 местного жителя поселков и сел с Боровского направления, из них 137 детей.

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Глава ОГА добавил, что в местах временного расселения развернули 2000 коек для эвакуированных людей.

"Харьковская ОГА обеспечила в местах временного расселения 2000 коек для эвакуированных людей. При необходимости оперативно увеличим их количество. Сейчас разместили в общежитиях 1 014 переселенцев", - добавил Синегубов.