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На Харківщині оголошено примусову евакуацію дорослих зі ще 10 населених пунктів, - ОВА

У Харківській області розширили зону примусової евакуації дорослого населення

У Харківській області розширили зону примусової евакуації дорослого населення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що примусову евакуацію всього дорослого населення оголосили з 10 населених пунктів Борівської громади й селища Борова.

Загалом з 10 вересня вже евакуювали в безпечні місця:

  • понад 5300 жителів населених пунктів на Куп’янському напрямку, з них 251 дитина;
  • 1181 місцевого жителя селищ та сіл з Борівського напрямку, з них 137 дітей.

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Голова ОВА додав, що в місцях тимчасового розселення розгорнули 2000 ліжок для евакуйованих людей.

"Харківська ОВА забезпечила в місцях тимчасового розселення 2000 ліжок для евакуйованих людей. За потреби оперативно збільшимо їх кількість. Наразі розмістили в гуртожитках 1 014 переселенців", - додав Синєгубов.

Автор: 

Харківщина (6054) евакуація (2304)


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11.11.2024 16:00 Відповісти
Печалька
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11.11.2024 16:09 Відповісти
бедные люди
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11.11.2024 16:45 Відповісти
 
 