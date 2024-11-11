На Харківщині оголошено примусову евакуацію дорослих зі ще 10 населених пунктів, - ОВА
У Харківській області розширили зону примусової евакуації дорослого населення.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що примусову евакуацію всього дорослого населення оголосили з 10 населених пунктів Борівської громади й селища Борова.
Загалом з 10 вересня вже евакуювали в безпечні місця:
- понад 5300 жителів населених пунктів на Куп’янському напрямку, з них 251 дитина;
- 1181 місцевого жителя селищ та сіл з Борівського напрямку, з них 137 дітей.
Голова ОВА додав, що в місцях тимчасового розселення розгорнули 2000 ліжок для евакуйованих людей.
"Харківська ОВА забезпечила в місцях тимчасового розселення 2000 ліжок для евакуйованих людей. За потреби оперативно збільшимо їх кількість. Наразі розмістили в гуртожитках 1 014 переселенців", - додав Синєгубов.
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Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар11.11.2024 16:00 Відповісти Мені подобається 1
Lija Pazushenko
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лена #595680
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