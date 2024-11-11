На Харківщині оголошено примусову евакуацію дорослих зі ще 10 населених пунктів, - ОВА

У Харківській області розширили зону примусової евакуації дорослого населення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що примусову евакуацію всього дорослого населення оголосили з 10 населених пунктів Борівської громади й селища Борова.

Загалом з 10 вересня вже евакуювали в безпечні місця:

понад 5300 жителів населених пунктів на Куп’янському напрямку, з них 251 дитина;

1181 місцевого жителя селищ та сіл з Борівського напрямку, з них 137 дітей.

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Голова ОВА додав, що в місцях тимчасового розселення розгорнули 2000 ліжок для евакуйованих людей.

"Харківська ОВА забезпечила в місцях тимчасового розселення 2000 ліжок для евакуйованих людей. За потреби оперативно збільшимо їх кількість. Наразі розмістили в гуртожитках 1 014 переселенців", - додав Синєгубов.