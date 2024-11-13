Обов’язкову евакуацію дітей з родинами оголошено у 28 населених пунктах Борівської громади на Харківщині, - ОВА

На засіданні Ради оборони Харківської області ухвалено рішення про проведення обов'язкової евакуації дітей з родинами із 28 населених пунктів Борівської селищної територіальної громади.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, евакуації із сіл Борівської громади підлягають 93 дитини із сім‘ями.

Крім того, ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію всього дорослого населення з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії: селище Борова та села Новоплатонівка, село Шийківка, Підлиман, Нижня Журавка, Борівська Андріївка, село Нижче Солоне, Вище Солоне, Маліївка та Піски-Радьківські.

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Голова ОВА додав, що на сьогодні в цих населених пунктах залишається 2443 людини.



"Всі евакуйовані отримають матеріальну допомогу, тимчасове проживання, а також підтримку від міжнародних партнерів, зокрема ООН, в тому числі гуманітарну, психологічну та юридичну допомогу", - повідомив Синєгубов.

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