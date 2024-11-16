З прифронтових населених пунктів Харківщини евакуювали ще 11 людей, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У суботу, 16 листопада, рятувальники допомогли евакуюватись 11 жителям прифронтових населених пунктів Харківщини. Людей доводиться вивозити броньованою технікою.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Рятувальники нагадали, що з прифронтових населених пунктів Куп'янського та Ізюмського районів проводиться обов'язкова евакуація мешканців, життю та здоров’ю яких загрожують постійні обстріли з боку окупантів.

16 листопада рятувальники за допомогою броньованої техніки допомогли виїхати із небезпечної зони ще 11 людям.

"Це мешканці села Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району, селища Куп'янськ-Вузловий та м. Куп’янськ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що евакуювали здебільшого людей похилого віку, маломобільних та сім’ї з дітьми.

Також надзвичайники допомогли вивезти найнеобхідніші особисті речі евакуйованих та домашніх тварин.

Нагадаємо, що цього тижня на засіданні Ради оборони Харківської області ухвалено рішення про проведення обов'язкової евакуації дітей з родинами із 28 населених пунктів Борівської селищної територіальної громади.

Читайте також: На Харківщині оголошено примусову евакуацію дорослих зі ще 10 населених пунктів, - ОВА