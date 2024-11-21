Із Краснопілля на Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію

У селищі Краснопілля Сумської області оголосили обов'язкову евакуацію населення в безпечніші райони.

Про це повідомили в Краснопільській селищній раді.

Як зазначається, у зв’язку із загостренням оперативної обстановки на території Сумської області проводяться заходи з обов’язкової евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей з населеного пункту Краснопілля Краснопільської селищної територіальної громади Сумського району.

"Всі бажаючі евакуюватися зможуть звернутися до Краснопільської селищної ради за адресою: с-ще Краснопілля, вулиця Мезенівська, 2, кабінет №12 для попереднього запису", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Зону примусової евакуації планують розширити в Донецькій області, - ОВА

Для отримання статусу евакуйованого, поселення, отримання допомоги тощо, Вам буде оформлено Довідку про евакуацію за адресою: місто Суми, вулиця Іллінська, 7.

При собі обов’язково мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, довідку про інвалідність, документи на пільги тощо.

Як додали в Краснопільській селищній раді, у разі відмови від евакуації необхідно оформити письмову відмову.

Нещодавно начальник Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що російські війська щодня завдають ударів по Сумській області в середньому 30 КАБами і 40 FPV-дронами.