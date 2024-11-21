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Із Краснопілля на Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію

Евакуація з Краснопілля

У селищі Краснопілля Сумської області оголосили обов'язкову евакуацію населення в безпечніші райони.

Про це повідомили в Краснопільській селищній раді.

Як зазначається, у зв’язку із загостренням оперативної обстановки на території Сумської області проводяться заходи з обов’язкової евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей з населеного пункту Краснопілля Краснопільської селищної територіальної громади Сумського району.

"Всі бажаючі евакуюватися зможуть звернутися до Краснопільської селищної ради за адресою: с-ще Краснопілля, вулиця Мезенівська, 2, кабінет №12 для попереднього запису", - ідеться в повідомленні.

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Для отримання статусу евакуйованого, поселення, отримання допомоги тощо, Вам буде оформлено Довідку про евакуацію за адресою: місто Суми, вулиця Іллінська, 7.

При собі обов’язково мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, довідку про інвалідність, документи на пільги тощо.

Як додали в Краснопільській селищній раді, у разі відмови від евакуації необхідно оформити письмову відмову.

Нещодавно начальник Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що російські війська щодня завдають ударів по Сумській області в середньому 30 КАБами і 40 FPV-дронами.

Автор: 

Сумська область (3565) евакуація (2307) Краснопілля (15)


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А де ж ті що повторюють зелений брєд про нібито врятовану операцією Сумщину.
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21.11.2024 22:03 Відповісти
Погрузить в автобус та вивезти кудись, то хіба це евакуація? Що далі робити людям? Їх там близко 5 тис. Де працювати, де жити, де взяти гроші? Всім роздати по 2000 грн. і шикуйте...Де модульні містечка з можливістю працювати, та вчитися? Їх треба будувати, як і оборонні споруди вдень і вночі. Будуємо? Чи може, хай їдуть закордон і бог з ними?
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22.11.2024 09:25 Відповісти
 
 