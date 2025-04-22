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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Рашисты попали КАБом по Гороховатке на Харьковщине: пострадали 2 человека, возникли пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром российские захватчики ударили КАБом по селу Гороховатка Боровской ТГ Изюмского района Харьковщины.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Удар был нанесен около 4:40. КАБ попал по территории частного жилого сектора - загорелись четыре дома.

"В целом в результате атаки повреждены более 10 домовладений, а также магазины и отделение почты.

55-летний мужчина и 47-летняя женщина получили ранения", - говорится в сообщении.

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РФ ударила КАБом по Гороховатке на Харьковщине
РФ ударила КАБом по Гороховатке на Харьковщине
РФ ударила КАБом по Гороховатке на Харьковщине
РФ ударила КАБом по Гороховатке на Харьковщине

Автор: 

обстрел (27165) КАБ (356) Харьковская область (803) Изюмский район (64) Гороховатка (2) война в Украине (3864)


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