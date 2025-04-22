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Ночью россияне продолжили атаковать Никопольщину дронами-камикадзе. ФОТО

В течение ночи 22 апреля российские захватчики атаковали дронами-камикадзе. Страдали Никополь и Марганецкая громада.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В Никопольском районе в результате российской атаки повреждены админздание, 3 частных дома, линия электропередач.

Также враг ударил беспилотником по Межевской громаде, Синельниковского района.

Загорелось авто. Побиты частный дом и хозяйственная постройка.

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Днепропетровщина
Днепропетровщина
Днепропетровщина

Автор: 

обстрел (27165) Никополь (1022) Днепропетровская область (3953) Никопольский район (194) Синельниковский район (52)


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