Вночі росіяни продовжили атакувати Нікопольщину дронами-камікадзе. ФОТО

Протягом ночі 22 квітня російські загарбники атакували дронами-камікадзе. Потерпали Нікополь та Марганецька громада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Нікопольському районі внаслідок російської атаки пошкоджені адмінбудівля, 3 приватні будинки, лінія електропередач.

Також ворог вдарив безпілотником по Межівській громаді, Синельниківського району.

Зайнялося авто. Понівечені приватна оселя і господарська споруда.

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