Вночі росіяни продовжили атакувати Нікопольщину дронами-камікадзе. ФОТО
Протягом ночі 22 квітня російські загарбники атакували дронами-камікадзе. Потерпали Нікополь та Марганецька громада.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Нікопольському районі внаслідок російської атаки пошкоджені адмінбудівля, 3 приватні будинки, лінія електропередач.
Також ворог вдарив безпілотником по Межівській громаді, Синельниківського району.
Зайнялося авто. Понівечені приватна оселя і господарська споруда.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль