Окупанти атакували Нікопольщину: двоє постраждалих, пошкоджено дитячий спортмайданчик, фермерське господарство та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Російські війська упродовж усього дня атакували Нікопольський район Дніпропетровської області із застосуванням БпЛА та артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під ударом перебували Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади.
Унаслідок російських обстрілів постраждали 66-річний чоловік та 63-річна жінка. Обоє лікуватимуться амбулаторно.
Також пошкоджені інфраструктура, фермерське господарство, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, дитячий спортмайданчик, газогони та лінія електропередач.
Окрім того, у Нікополі стався нещасний випадок - 62-річна жінка наступила на ворожу міну. Потерпілу госпіталізували, її стан важкий. Лікарі надають їй всю необхідну меддопомогу.
Вдарив агресор сьогодні і по Межівській громаді Синельниківського району. Минулося без загиблих та поранених.
За уточненою інформацією, через нічний обстріл КАБами Новопавлівської громади понівечена агрофірма.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль