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Новини Фото Обстріли Нікопольщини
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Окупанти атакували Нікопольщину: двоє постраждалих, пошкоджено дитячий спортмайданчик, фермерське господарство та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Російські війська упродовж усього дня атакували Нікопольський район Дніпропетровської області із застосуванням БпЛА та артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ударом перебували Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

Унаслідок російських обстрілів постраждали 66-річний чоловік та 63-річна жінка. Обоє лікуватимуться амбулаторно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ніч на Дніпропетровщині: У Павлограді через обстріл горіло підприємство. Ворог вгатив КАБами по Новопавлівській громаді. ФОТО

Також пошкоджені інфраструктура, фермерське господарство, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, дитячий спортмайданчик, газогони та лінія електропередач.

Обстріли Нікопольщини 21 квітня
Обстріли Нікопольщини 21 квітня

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Обстріли Нікопольщини 21 квітня
Обстріли Нікопольщини 21 квітня
Обстріли Нікопольщини 21 квітня

Окрім того, у Нікополі стався нещасний випадок - 62-річна жінка наступила на ворожу міну. Потерпілу госпіталізували, її стан важкий. Лікарі надають їй всю необхідну меддопомогу.

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Вдарив агресор сьогодні і по Межівській громаді Синельниківського району. Минулося без загиблих та поранених.

За уточненою інформацією, через нічний обстріл КАБами Новопавлівської громади понівечена агрофірма.

Автор: 

обстріл (28486) Нікополь (1191) Дніпропетровська область (3726) Нікопольський район (196) Синельниківський район (52)


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Никопольчане вы герои держитесь. Держу за всех вас .
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21.04.2025 21:12 Відповісти
 
 