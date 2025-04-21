Оккупанты атаковали Никопольщину: двое пострадавших, повреждена детская спортплощадка, фермерское хозяйство и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска в течение всего дня атаковали Никопольский район Днепропетровской области с применением БпЛА и артиллерии.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, под ударом находились Никополь, Мировская, Покровская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады.
В результате российских обстрелов пострадали 66-летний мужчина и 63-летняя женщина. Оба будут лечиться амбулаторно.
Также повреждены инфраструктура, фермерское хозяйство, 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, детская спортплощадка, газопроводы и линия электропередач.
Кроме того, в Никополе произошел несчастный случай - 62-летняя женщина наступила на вражескую мину. Пострадавшую госпитализировали, ее состояние тяжелое. Врачи оказывают ей всю необходимую медпомощь.
Ударил агрессор сегодня и по Межевской громаде Синельниковского района. Прошло без погибших и раненых.
По уточненной информации, из-за ночного обстрела КАБами Новопавловской громады изуродована агрофирма.
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