Оккупанты били по Днепропетровщине дронами-камикадзе и артиллерией: пострадала женщина, повреждены дома, магазины, авто ГСЧС. ФОТО
В течение дня 18 апреля российские захватчики обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов пострадала женщина.
Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Под вражеским огнем оказались Марганецкая, Покровская, Мировская, Червоногригорьевская громады, что на Никопольщине. Также оккупанты атаковали и сам Никополь.
Отмечается, что враг применял дроны-камикадзе и артиллерию.
В результате российских обстрелов пострадала 35-летняя женщина. Она на амбулаторном лечении.
Также из-за вражеских атак повреждены многоэтажка, частный дом, админздание, магазины, здания, которые не эксплуатировались, автобус, инфраструктура.
По Синельниковскому району оккупанты попали FPV-дронами. В Межевской громаде в результате атаки повреждено здание, которое не эксплуатировали, и спецавто ГСЧС. Погибших и раненых нет.
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