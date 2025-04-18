Оккупанты били по Днепропетровщине дронами-камикадзе и артиллерией: пострадала женщина, повреждены дома, магазины, авто ГСЧС. ФОТО

В течение дня 18 апреля российские захватчики обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов пострадала женщина.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражеским огнем оказались Марганецкая, Покровская, Мировская, Червоногригорьевская громады, что на Никопольщине. Также оккупанты атаковали и сам Никополь.

Отмечается, что враг применял дроны-камикадзе и артиллерию.

В результате российских обстрелов пострадала 35-летняя женщина. Она на амбулаторном лечении.

Также из-за вражеских атак повреждены многоэтажка, частный дом, админздание, магазины, здания, которые не эксплуатировались, автобус, инфраструктура.

По Синельниковскому району оккупанты попали FPV-дронами. В Межевской громаде в результате атаки повреждено здание, которое не эксплуатировали, и спецавто ГСЧС. Погибших и раненых нет.

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