Атаки на Днепропетровщину: под обстрелами находились три района, количество пострадавших в Днепре увеличилось до 33. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 17 апреля российские войска били по трем районам Днепропетровской области - Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, больше всего досталось Никопольскому району. Туда враг направлял БпЛА и артснаряды. Из-за последних погибли и пострадали люди.



Также шумно было в самом Никополе, Мировской, Марганецкой, Покровской и Червоногригорьевской громадах. В тамошних населенных пунктах изуродованы инфраструктура, предприятие, кафе и магазин. Повреждены 8 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили и газопровод.

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Кроме того, дронами противник атаковал также Славянскую громаду на Синельниковщине и Грушевскую на Криворожье. Как следствие, в первой разрушен дом местных жителей. Во второй - горел сухостой. Но главное - без жертв.

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Глава ОВА сообщил, что в Днепре количество пострадавших вследствие российского удара увеличилось до 33. Среди них - 6 детей.

Напомним, поздно вечером 16 апреля враг атаковал Днепр беспилотниками. В городе возникло несколько пожаров. Россияне унесли жизни 3 человек, среди них 1 ребенок. Кроме того, в результате российской атаки пострадали 30 человек, из них - 5 детей.









