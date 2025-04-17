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Атаки на Днепропетровщину: под обстрелами находились три района, количество пострадавших в Днепре увеличилось до 33. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 17 апреля российские войска били по трем районам Днепропетровской области - Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, больше всего досталось Никопольскому району. Туда враг направлял БпЛА и артснаряды. Из-за последних погибли и пострадали люди.

Также шумно было в самом Никополе, Мировской, Марганецкой, Покровской и Червоногригорьевской громадах. В тамошних населенных пунктах изуродованы инфраструктура, предприятие, кафе и магазин. Повреждены 8 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили и газопровод.

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Кроме того, дронами противник атаковал также Славянскую громаду на Синельниковщине и Грушевскую на Криворожье. Как следствие, в первой разрушен дом местных жителей. Во второй - горел сухостой. Но главное - без жертв.

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Глава ОВА сообщил, что в Днепре количество пострадавших вследствие российского удара увеличилось до 33. Среди них - 6 детей.

Напомним, поздно вечером 16 апреля враг атаковал Днепр беспилотниками. В городе возникло несколько пожаров. Россияне унесли жизни 3 человек, среди них 1 ребенок. Кроме того, в результате российской атаки пострадали 30 человек, из них - 5 детей.

Атаки на Днепропетровскую область 17 апреля
Атаки на Днепропетровскую область 17 апреля
Атаки на Днепропетровскую область 17 апреля
Атаки на Днепропетровскую область 17 апреля
Атаки на Днепропетровскую область 17 апреля

Автор: 

Днепр (4417) Никополь (1018) Днепропетровская область (3946) Днепровский район (77) Криворожский район (122) Никопольский район (188) Синельниковский район (49)


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ОШИБКА, як кажуть, старий Трамп з Венсом!
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17.04.2025 19:11 Ответить
 
 