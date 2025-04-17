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Рашисты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: 2 погибших и 5 пострадавших. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты нанесли удар из тяжелой артиллерии по Никополю на Днепропетровщине.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
В результате вражеского удара погибли двое мужчин - 56 и 61 лет.
Пострадали также 5 человек, 4 из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Возник пожар. Повреждены магазин, кафе, частные дома, хозяйственные постройки, авто и автобусная остановка.
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При Байдені було би те саме.Президенти маріонетки,виконують волю своїх хазяїв.Хто би не виграв вибори,картина буде така сама.
Коли ви розберете світову політику на молекули та атоми,як я,то у вас теж все уживатись буде.
Ми(я сам з Нікополя),як мішені у тирі.