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Новости Обстрелы Никопольщины
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Рашисты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: 2 погибших и 5 пострадавших. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты нанесли удар из тяжелой артиллерии по Никополю на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В результате вражеского удара погибли двое мужчин - 56 и 61 лет.

Пострадали также 5 человек, 4 из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Возник пожар. Повреждены магазин, кафе, частные дома, хозяйственные постройки, авто и автобусная остановка.

Также смотрите: Оккупанты атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: горела квартира в 9-этажке, повреждены коммунальные предприятия и авто. ФОТОРЕПОРТАЖ

Обстрел Никополя 17 апреля 2025 года. Есть погибшие и раненые
Обстрел Никополя 17 апреля 2025 года. Есть погибшие и раненые
Обстрел Никополя 17 апреля 2025 года. Есть погибшие и раненые
Обстрел Никополя 17 апреля 2025 года. Есть погибшие и раненые
Обстрел Никополя 17 апреля 2025 года. Есть погибшие и раненые
Обстрел Никополя 17 апреля 2025 года. Есть погибшие и раненые
Обстрел Никополя 17 апреля 2025 года. Есть погибшие и раненые

Автор: 

обстрел (27129) Никополь (1018) Днепропетровская область (3946) Никопольский район (188)


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При Трампі війна проти населення стала у рази більшою, бо ця пихата шістка не здатна навіть словами засудити ці злочини
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17.04.2025 12:20 Ответить
100%
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17.04.2025 12:38 Ответить
При Трампі війна проти населення стала у рази більшою,
При Байдені було би те саме.Президенти маріонетки,виконують волю своїх хазяїв.Хто би не виграв вибори,картина буде така сама.
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17.04.2025 15:34 Ответить
Бро Байдена фантазія, про Трампа реальність. Як це у вас уживається, навіть гадати не буду
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17.04.2025 19:51 Ответить
Як це у вас уживається, навіть гадати не буду .
Коли ви розберете світову політику на молекули та атоми,як я,то у вас теж все уживатись буде.
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21.04.2025 20:58 Ответить
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17.04.2025 13:08 Ответить
Рашисти безкарно розстрілюють Нікополь,Марганець,Красногригорівку з артилеріїї та FPV-дронів.
Ми(я сам з Нікополя),як мішені у тирі.
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17.04.2025 15:56 Ответить
 
 