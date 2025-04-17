Рашисты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: 2 погибших и 5 пострадавших. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты нанесли удар из тяжелой артиллерии по Никополю на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В результате вражеского удара погибли двое мужчин - 56 и 61 лет.

Пострадали также 5 человек, 4 из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Возник пожар. Повреждены магазин, кафе, частные дома, хозяйственные постройки, авто и автобусная остановка.

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