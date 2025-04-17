Массированная атака "шахедов" на Днепр: три человека погибли, среди них один ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

Поздно вечером 16 апреля враг атаковал Днепр беспилотниками. В городе возникло несколько пожаров. Сейчас все они ликвидированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Россияне забрали жизни 3 человек, среди них 1 ребенок. Предварительно, ранения получили 28 человек, из них 4 ребенка.

Повреждениям подверглись дома, студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия, а также автомобили.

Позже начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате российской атаки пострадали 30 человек, из них – 5 детей.

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