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Массированная атака "шахедов" на Днепр: три человека погибли, среди них один ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ
Поздно вечером 16 апреля враг атаковал Днепр беспилотниками. В городе возникло несколько пожаров. Сейчас все они ликвидированы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"Россияне забрали жизни 3 человек, среди них 1 ребенок. Предварительно, ранения получили 28 человек, из них 4 ребенка.
Повреждениям подверглись дома, студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия, а также автомобили.
Позже начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате российской атаки пострадали 30 человек, из них – 5 детей.
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+17 igor shmatko
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А за Дніпро? Чи яка кількість жертв є такою, за яку передбачається "відповідь" ? Типу - загинуло три-чотири-вісім осіб- та і фіг з ними. А от як близько тридцяти - то треба жахнути з усіх стволів. ******* якимись "панятіями" 90-х років. Треба не "відповідати" по них за щось, а навалювати постійно. Бо виглядає якось дивно і цинічно
Чи так і будемо беззахисними мішенями в тирі ім.путлєра?
https://x.com/i/status/1911435560817688719
https://www.youtube.com/watch?v=CnM5iSUc7Nw
Так війни не ведутся. Так їх можуть вести лише ті, хто хоче програти і загинути.
Це не війна,це запланована бійня українців.
Поки останній навдник не буде впійманий, все це буде відбуватись до нескінченності!