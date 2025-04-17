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Новости Атака на Днепр
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Массированная атака "шахедов" на Днепр: три человека погибли, среди них один ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

Поздно вечером 16 апреля враг атаковал Днепр беспилотниками. В городе возникло несколько пожаров. Сейчас все они ликвидированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Россияне забрали жизни 3 человек, среди них 1 ребенок. Предварительно, ранения получили 28 человек, из них 4 ребенка.

Повреждениям подверглись дома, студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия, а также автомобили.

Позже начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате российской атаки пострадали 30 человек, из них – 5 детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Днепр беспилотниками: погибли два человека, еще 28 пострадали, среди них четыре ребенка. ФОТО (обновлено)

Днепр
Днепр
Днепр
Днепр
Днепр
Днепр
Днепр
Днепр
Днепр

Автор: 

беспилотник (3595) Днепр (4418) Днепропетровская область (3948) Днепровский район (77)


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Топ комментарии
+17
Сутності кацапи горіти вам усім у пеклі до 7-го покоління! 🤬
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17.04.2025 07:12
+17
Будь ти проклята навіки фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення, путін **** здохни.
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17.04.2025 07:36
+10
От мені завжди якось добиває цей "совок" або "панятія": - За Суми буде страшна відповідь!

А за Дніпро? Чи яка кількість жертв є такою, за яку передбачається "відповідь" ? Типу - загинуло три-чотири-вісім осіб- та і фіг з ними. А от як близько тридцяти - то треба жахнути з усіх стволів. ******* якимись "панятіями" 90-х років. Треба не "відповідати" по них за щось, а навалювати постійно. Бо виглядає якось дивно і цинічно
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17.04.2025 08:29
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Сутності кацапи горіти вам усім у пеклі до 7-го покоління! 🤬
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17.04.2025 07:12 Ответить
Чорти пекла не бояться.....
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17.04.2025 10:27 Ответить
впевнений?
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17.04.2025 15:43 Ответить
Будь ти проклята навіки фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення, путін **** здохни.
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17.04.2025 07:36 Ответить
А ти кацапа омельянОВ краще чи що ? Твої болотні родичі Україну ******** . І те що ти мову вивчив не знімає з тебе відповідальності за злочини твоїх родичів.
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17.04.2025 17:05 Ответить
Де реалізація "страшних" прокльонів Зеленського? Де руйнація московитських НПЗ та електромереж? Нах.....я було за своєї ініціативи оголошувати якесь енергетичне перемир'я після того, як московити зруйнували нам половини усіх генеруючих потужностей?
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17.04.2025 07:45 Ответить
Може, щоб і решту не втратити?
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17.04.2025 07:58 Ответить
От мені завжди якось добиває цей "совок" або "панятія": - За Суми буде страшна відповідь!

А за Дніпро? Чи яка кількість жертв є такою, за яку передбачається "відповідь" ? Типу - загинуло три-чотири-вісім осіб- та і фіг з ними. А от як близько тридцяти - то треба жахнути з усіх стволів. ******* якимись "панятіями" 90-х років. Треба не "відповідати" по них за щось, а навалювати постійно. Бо виглядає якось дивно і цинічно
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17.04.2025 08:29 Ответить
Ніяких відповідей за вбивство наших громадян не буде. Не той випадок. Кловани з московського КВНа не думають за безпеку українців. Для них московіти більш важливі.
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17.04.2025 14:31 Ответить
Де удари щоночі по московії?
Чи так і будемо беззахисними мішенями в тирі ім.путлєра?
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17.04.2025 08:59 Ответить
Кому на русм жить хорошо! https://files.mastodon.social/media_attachments/files/114/351/298/358/559/259/original/1f6fa8fbc3f4f188.mp4
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17.04.2025 09:02 Ответить
А українці все гадають, хто ж стоїть за путіним і кремлем!
https://x.com/i/status/1911435560817688719
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17.04.2025 09:04 Ответить
Ось вам ще для загального розвитку.
https://www.youtube.com/watch?v=CnM5iSUc7Nw
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17.04.2025 16:04 Ответить
Таке враження, що ППО вчора в Дніпрі зовсім не було. Ну результат, нажаль, відповідний.
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17.04.2025 09:35 Ответить
прокляті тварюки.. (( Я на лівому березі аж чула ті всі вибухи((. Співчуття родинам вбитих рашою дніпрян((.
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17.04.2025 10:44 Ответить
Головне - вибори.Зняти філатова набагато важливіше,ніж захищати Дніпро.Щодо ППО - вражає організація ворожих атак.У небі висять розвіддрони, створюється сітка зв'язку з використанням навіть мереж українського мобільного зв'язку.Дрони керуються дистанційно. Шо діється?Шо це за 'піддавки'?
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17.04.2025 11:20 Ответить
Что там с Крымским мостом и мпз, бенин Оманский Нарик сдаёт Украину уже в открытую, ставит халуя деркача в руководство Сумской области.
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17.04.2025 13:27 Ответить
Ударів у відповідь традиційно не буде. Ворог просто шаленіє від відчуття власної безкарності.
Так війни не ведутся. Так їх можуть вести лише ті, хто хоче програти і загинути.
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17.04.2025 14:29 Ответить
Так війни не ведутся.
Це не війна,це запланована бійня українців.
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17.04.2025 16:08 Ответить
Українці саме за це проголосували переважною більшистю голосів. 73% за московського клована під час агрессії московитів. Люди самі добровільно обрали власну смерть.
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17.04.2025 17:01 Ответить
І знову навели!
Поки останній навдник не буде впійманий, все це буде відбуватись до нескінченності!
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17.04.2025 22:25 Ответить
 
 