Матернова о вражеском обстреле Днепра: Россия отвечает эскалацией на мирные переговоры

Единственным путем к справедливому миру является поддержка Украины большим количеством оружия и средств противовоздушной обороны.

Об этом после атаки РФ на Днепр 16 апреля заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Ответ России на мирные переговоры? Эскалация. Вчера вечером в результате массированного удара беспилотников по Днепру погибло 3 человека, в том числе - ребенок. 28 пострадавших, 4 из них - дети. Дома, общежития, университет", - говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что поддержка Украины большим количеством оружия и средств противовоздушной обороны является единственным путем к справедливому миру.

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Напомним, поздно вечером 16 апреля враг атаковал Днепр беспилотниками. В городе возникло несколько пожаров. Россияне унесли жизни 3 человек, среди них - 1 ребенок. Кроме того, в результате российской атаки пострадали 30 человек, из них - 5 детей.