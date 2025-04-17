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Новости Атака на Днепр
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Матернова о вражеском обстреле Днепра: Россия отвечает эскалацией на мирные переговоры

Атака шахедов на Днепр 16 апреля

Единственным путем к справедливому миру является поддержка Украины большим количеством оружия и средств противовоздушной обороны.

Об этом после атаки РФ на Днепр 16 апреля заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Ответ России на мирные переговоры? Эскалация. Вчера вечером в результате массированного удара беспилотников по Днепру погибло 3 человека, в том числе - ребенок. 28 пострадавших, 4 из них - дети. Дома, общежития, университет", - говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что поддержка Украины большим количеством оружия и средств противовоздушной обороны является единственным путем к справедливому миру.

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Мартенова о вражеском обстреле Днепра

Напомним, поздно вечером 16 апреля враг атаковал Днепр беспилотниками. В городе возникло несколько пожаров. Россияне унесли жизни 3 человек, среди них - 1 ребенок. Кроме того, в результате российской атаки пострадали 30 человек, из них - 5 детей.

Автор: 

Днепр (4417) обстрел (27129) Евросоюз (17121) Матернова Екатерина (57) Днепропетровская область (3946) Днепровский район (77)


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А тим часом:
"США разом з рф, білоруссю та еритреєю виступили проти засудження російської агресії в резолюції ООН. Американці заявили, що такі формулювання нібито не сприяють миру."
Цей світ остаточно зламався...
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17.04.2025 16:48 Ответить
Кому ви це говорите ?
Вже ніхто не слухає.
Більше того, Трамп зробив із зелі нерукопожатного. Ніхто сильно з ним не спілкується, щоб не викликати гнів трампа
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17.04.2025 17:14 Ответить
 
 