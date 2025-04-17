МИД о ночном обстреле Днепра: Партнеры должны принудить РФ к миру в Украине

Министерство иностранных дел Украины заявило, что очередной ракетный удар России по Днепру, который произошел в ночь на четверг, является грубым нарушением международного права.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжение Россией обстрелов гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры является вопиющим нарушением международного права и не должно оставаться без ответа", - пишет МИД.

Украинская дипломатия ожидает, что партнеры из США, Европы и других стран "принудят Россию к справедливому миру" и помогут остановить атаки на гражданское население.

Напомним, поздно вечером 16 апреля враг атаковал Днепр беспилотниками. В городе возникло несколько пожаров. В результате российской атаки пострадали 30 человек, из них - 5 детей.

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