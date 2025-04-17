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Новости Атака на Днепр
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МИД о ночном обстреле Днепра: Партнеры должны принудить РФ к миру в Украине

Пожар в Днепре после ракетного удара

Министерство иностранных дел Украины заявило, что очередной ракетный удар России по Днепру, который произошел в ночь на четверг, является грубым нарушением международного права.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжение Россией обстрелов гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры является вопиющим нарушением международного права и не должно оставаться без ответа", - пишет МИД.

Украинская дипломатия ожидает, что партнеры из США, Европы и других стран "принудят Россию к справедливому миру" и помогут остановить атаки на гражданское население.

Напомним, поздно вечером 16 апреля враг атаковал Днепр беспилотниками. В городе возникло несколько пожаров. В результате российской атаки пострадали 30 человек, из них - 5 детей.

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Автор: 

Днепр (4417) МИД (6949) Днепропетровская область (3946) Днепровский район (77)


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Партнери мають тиснути...партнери мають змусити, а влада тільки має інформувати заклики.
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17.04.2025 12:53 Ответить
у нас над містом збили 3 з 4 балалаєк , я сам бачив як одну балалайку збили
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17.04.2025 13:02 Ответить
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17.04.2025 13:16 Ответить
Знов партнери винуваті, ну що ж ти будеш робити.....
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17.04.2025 13:24 Ответить
а ваш план сдать четыре области и наступит мир, да сибиги?
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17.04.2025 14:04 Ответить
 
 