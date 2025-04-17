Зеленский о ночной атаке РФ: Надо давить на убийц, войны останавливаются силой
Президент Владимир Зеленский призвал давить на Россию, чтобы гарантировать надежный мир.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Тяжелая ночь была в Днепре - удар российских дронов. По обычным домам, по обычной гражданской инфраструктуре. Продолжается разбор завалов. Сейчас в больницах города 16 человек, всего 28 человек пострадали, в том числе четыре ребенка. Всем оказывается помощь. К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом, и среди них - девушка, Вероника, всего 17 лет ей было... Мои соболезнования родным и близким.
Одесса - тоже удар беспилотников. Три человека были ранены. Повреждены дома, аптека, церковь. Удары авиабомб по Сумщине, российская баллистика против Харьковщины и Донетчины", - отметил он.
Зеленский отметил, что каждый оборонный пакет партнеров для Украины и все формы поддержки - это буквально защита жизней.
"Россия каждый день и каждую ночь использует, чтобы убивать. Надо давить на убийц и помогать жизни, чтобы прекратить эту войну и гарантировать надежный мир. Я хочу поблагодарить всех партнеров, которые именно так используют свои возможности. Войны останавливаются силой - силой против агрессора, силой в защите жизни", - подытожил он.
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А тепер, з кварталом95 добровольців …??
А у цей же час, диркін, з фсбшниками та місцевими бандюгами, особами з СБУ і МВС, убивали Патріотів України!