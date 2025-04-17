РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4217 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Днепр
1 005 22

Зеленский о ночной атаке РФ: Надо давить на убийц, войны останавливаются силой

Зеленский прокомментировал ночной обстрел 17 апреля. Что он сказал

Президент Владимир Зеленский призвал давить на Россию, чтобы гарантировать надежный мир.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Тяжелая ночь была в Днепре - удар российских дронов. По обычным домам, по обычной гражданской инфраструктуре. Продолжается разбор завалов. Сейчас в больницах города 16 человек, всего 28 человек пострадали, в том числе четыре ребенка. Всем оказывается помощь. К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом, и среди них - девушка, Вероника, всего 17 лет ей было... Мои соболезнования родным и близким.

Одесса - тоже удар беспилотников. Три человека были ранены. Повреждены дома, аптека, церковь. Удары авиабомб по Сумщине, российская баллистика против Харьковщины и Донетчины", - отметил он.

Читайте: Украина сделает все, чтобы решения о контингенте по безопасности выполнялись быстро,- Зеленский

Зеленский отметил, что каждый оборонный пакет партнеров для Украины и все формы поддержки - это буквально защита жизней.

"Россия каждый день и каждую ночь использует, чтобы убивать. Надо давить на убийц и помогать жизни, чтобы прекратить эту войну и гарантировать надежный мир. Я хочу поблагодарить всех партнеров, которые именно так используют свои возможности. Войны останавливаются силой - силой против агрессора, силой в защите жизни", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака "шахедов" на Днепр: три человека погибли, среди них один ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Днепр (4417) Зеленский Владимир (20348) обстрел (27129) Днепропетровская область (3946) Днепровский район (77)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Поки ти тиснеш лише потужними гундосиками..
показать весь комментарий
17.04.2025 11:50
+8
А деж "сили" взяти, якщо ти за 6 років не наростив далекобійної "сили"? Де балістичні ракети, де крилаті ракети?
показать весь комментарий
17.04.2025 11:50
+4
Це він, після чотирьох разів у 2014-15 роках, переховування від повісток з військкомату, прибути для Захисту України!?!?!
А тепер, з кварталом95 добровольців …??
показать весь комментарий
17.04.2025 11:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поки ти тиснеш лише потужними гундосиками..
показать весь комментарий
17.04.2025 11:50 Ответить
А деж "сили" взяти, якщо ти за 6 років не наростив далекобійної "сили"? Де балістичні ракети, де крилаті ракети?
показать весь комментарий
17.04.2025 11:50 Ответить
Бо то є Оманський договорняк
показать весь комментарий
17.04.2025 11:53 Ответить
Це він, після чотирьох разів у 2014-15 роках, переховування від повісток з військкомату, прибути для Захисту України!?!?!
А тепер, з кварталом95 добровольців …??
показать весь комментарий
17.04.2025 11:52 Ответить
Та він не переховувався, він відверто глузував з повісток.
показать весь комментарий
17.04.2025 13:19 Ответить
Він ГАДИВ в Україні!
А у цей же час, диркін, з фсбшниками та місцевими бандюгами, особами з СБУ і МВС, убивали Патріотів України!
показать весь комментарий
17.04.2025 18:54 Ответить
"Мир", вы там давите, тут дел невпроворот. Запомнить все инструкции Ермака, записать видео...много чего.
показать весь комментарий
17.04.2025 11:52 Ответить
И еще сотни дармоедов и миллионы финансирования...
показать весь комментарий
17.04.2025 11:55 Ответить
***,когда начнут выдавать Нобелевские премии за демагогию,все призовые места возьмут ученые из Украины.
показать весь комментарий
17.04.2025 11:56 Ответить
Європа чемпіон світу з демагогії. Зеленський шоумен, це його робота.
показать весь комментарий
17.04.2025 12:03 Ответить
"Міцні слова Зеленського. Хто пише тексти звернень президента України"
показать весь комментарий
17.04.2025 12:44 Ответить
Який сенс зупиняти війну зараз. Коли втрачено багато територій. Не хочуть кацапи, ну і добре.
показать весь комментарий
17.04.2025 12:00 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=******-OXkM Райт нау: «ЛЮДИ КРИЧАТ ПОД ЗАВАЛАМИ» - прильоти в казарми Іваново НАЙБІЛЬША АТАКА УКР.ДРОНІВ в 2025 році
показать весь комментарий
17.04.2025 12:01 Ответить
+ https://www.youtube.com/watch?v=Ro6cSUMIfb4 MixNews: "Часть горит! В ангары лупят!"Шуя: Повторный удар по запасам ракет Искандер! За Курск взялись плотно
показать весь комментарий
17.04.2025 12:12 Ответить
Тільки такий тиск може дати суттєвий результат.
показать весь комментарий
17.04.2025 12:14 Ответить
Ага! А, потім такі - " а нас за шо!?"(((
показать весь комментарий
17.04.2025 12:40 Ответить
Потужний звіздун
показать весь комментарий
17.04.2025 12:16 Ответить
Підорас і союзник ***** трамп буде тиснути, якому ти здаєш копалини, які тобі не належать? Ракетами кацапьку наволоч не хочеш ******* , бо то тобі свої. Зрадник оманській за 2 мільярда.
показать весь комментарий
17.04.2025 12:19 Ответить
"війни зупиняються силою" а хіба не просто перестать стрелять?
показать весь комментарий
17.04.2025 12:22 Ответить
Прикольно: тиснути на эРэФ-унтiю. Женилку то о фа-но отбил, но туда же.
показать весь комментарий
17.04.2025 13:13 Ответить
Давилка картонная , меньше мародерить нужно зеленым.
показать весь комментарий
17.04.2025 14:19 Ответить
 
 