Зеленский о ночной атаке РФ: Надо давить на убийц, войны останавливаются силой

Президент Владимир Зеленский призвал давить на Россию, чтобы гарантировать надежный мир.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Тяжелая ночь была в Днепре - удар российских дронов. По обычным домам, по обычной гражданской инфраструктуре. Продолжается разбор завалов. Сейчас в больницах города 16 человек, всего 28 человек пострадали, в том числе четыре ребенка. Всем оказывается помощь. К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом, и среди них - девушка, Вероника, всего 17 лет ей было... Мои соболезнования родным и близким.



Одесса - тоже удар беспилотников. Три человека были ранены. Повреждены дома, аптека, церковь. Удары авиабомб по Сумщине, российская баллистика против Харьковщины и Донетчины", - отметил он.

Читайте: Украина сделает все, чтобы решения о контингенте по безопасности выполнялись быстро,- Зеленский

Зеленский отметил, что каждый оборонный пакет партнеров для Украины и все формы поддержки - это буквально защита жизней.

"Россия каждый день и каждую ночь использует, чтобы убивать. Надо давить на убийц и помогать жизни, чтобы прекратить эту войну и гарантировать надежный мир. Я хочу поблагодарить всех партнеров, которые именно так используют свои возможности. Войны останавливаются силой - силой против агрессора, силой в защите жизни", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака "шахедов" на Днепр: три человека погибли, среди них один ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж