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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Ворог ударив із РСЗВ по Синельниківщині: пошкоджено будинки та ЛЕП

Атаки на Дніпропетровщину 17 квітня

Увечері 19 квітня 2025 року війська РФ вдарили з РСЗВ по Великомихайлівській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За уточненою інформацією, вчора надвечір агресор ударив з РСЗВ по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Там пошкоджені сім приватних будинків, зачепило й лінію електропередач. Минулося без загиблих та постраждалих.

"Ніч в області була тихою. Без ворожих атак", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві людини загинули й одну поранено внаслідок ворожих авіаударів ФАБ-250 по Костянтинівці. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28472) Дніпропетровська область (3721) Синельниківський район (50) Великомихайлівка (2)


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Ось всім докази "щирості" раши-пааши у своїх обійцянках!
Це називається: "рузькоє перемірія, ой ні, - "рузькій мір" у всій його справжній "красі"!
Ну, хто тут ще вірить у "рузькоє перемірія" та "рузькіє обещонія"?!
ЗСУ - ВПЕРЕД! БИЙТЕ ГНИД МОСКАЛЬСЬКИХ!!!
Дави рузького гада у їх "премірії"!
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20.04.2025 08:03 Відповісти
А чому ж отой Лисак не позначив час атаки? Хитрожопий... Скоріше удар був нанесений до "перемир'я, от він і написав - "надвечір"!
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20.04.2025 08:08 Відповісти
От як ударить росія по твоєму будинку, то одразу ж позначать час атаки
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20.04.2025 08:34 Відповісти
Удар був нанесений о 21.20 за Київським часом!
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20.04.2025 08:13 Відповісти
Эта правакація! Накануне втихаря Ермак и Зеленской из сортира АП связались по спутнику с Путиным и все порешали. Синхронно объявили перемирие, Путин публично, Зелебобик правда нет (чего-то подссыкивает)
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20.04.2025 08:55 Відповісти
Ти в слові "путін" зробив чотири помилки.
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20.04.2025 09:22 Відповісти
Ху..ло з великої букви і "Зелебобик" - Штірліц зовсім не спалився.....
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20.04.2025 10:54 Відповісти
 
 