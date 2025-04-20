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Ворог ударив із РСЗВ по Синельниківщині: пошкоджено будинки та ЛЕП
Увечері 19 квітня 2025 року війська РФ вдарили з РСЗВ по Великомихайлівській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За уточненою інформацією, вчора надвечір агресор ударив з РСЗВ по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Там пошкоджені сім приватних будинків, зачепило й лінію електропередач. Минулося без загиблих та постраждалих.
"Ніч в області була тихою. Без ворожих атак", - додав він.
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Це називається: "рузькоє перемірія, ой ні, - "рузькій мір" у всій його справжній "красі"!
Ну, хто тут ще вірить у "рузькоє перемірія" та "рузькіє обещонія"?!
ЗСУ - ВПЕРЕД! БИЙТЕ ГНИД МОСКАЛЬСЬКИХ!!!
Дави рузького гада у їх "премірії"!