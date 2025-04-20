Ворог ударив із РСЗВ по Синельниківщині: пошкоджено будинки та ЛЕП

Увечері 19 квітня 2025 року війська РФ вдарили з РСЗВ по Великомихайлівській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За уточненою інформацією, вчора надвечір агресор ударив з РСЗВ по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Там пошкоджені сім приватних будинків, зачепило й лінію електропередач. Минулося без загиблих та постраждалих.

"Ніч в області була тихою. Без ворожих атак", - додав він.

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