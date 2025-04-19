Дві людини загинули й одну поранено внаслідок ворожих авіаударів ФАБ-250 по Костянтинівці. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 19 квітня, російські війська вчергове завдали ударів з авіації по місту Костянтинівка в Донецькій області, унаслідок чого є загиблі та поранений.
Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 16:45 відбулося 4 ворожі авіаудари ФАБ-250 з модулем УМПК по місту Костянтинівці та за межами міста в полі. Унаслідок обстрілів, нажаль, загинули 2 цивільні особи, 1 людину поранено", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок російської атаки пошкоджено 11 приватних будинків, 4 лінії електромережі ДТЕК. Працівники ДСНС, парамедики поліції з допомогою сил та засобів ЗСУ та Костянтинівської МВА проводять огляд місця події та рятувальні заходи з деблокування постраждалих, які ускладнені через черговий приліт FPV-дрона на оптоволокні на місце події.
Також Горбунов закликав мешканців громади евакуюватися.
"Наразі ситуація в нашій громаді залишається вкрай небезпечною для цивільного населення. Ваше життя та безпека – найвищий пріоритет! Не зволікайте з рішенням, подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних", - наголосив він.
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