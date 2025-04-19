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Новини Фото Удари по Костянтинівці
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Дві людини загинули й одну поранено внаслідок ворожих авіаударів ФАБ-250 по Костянтинівці. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 квітня, російські війська вчергове завдали ударів з авіації по місту Костянтинівка в Донецькій області, унаслідок чого є загиблі та поранений.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 16:45 відбулося 4 ворожі авіаудари ФАБ-250 з модулем УМПК по місту Костянтинівці та за межами міста в полі. Унаслідок обстрілів, нажаль, загинули 2 цивільні особи, 1 людину поранено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок російської атаки пошкоджено 11 приватних будинків, 4 лінії електромережі ДТЕК. Працівники ДСНС, парамедики поліції з допомогою сил та засобів ЗСУ та Костянтинівської МВА проводять огляд місця події та рятувальні заходи з деблокування постраждалих, які ускладнені через черговий приліт FPV-дрона на оптоволокні на місце події.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав 7 авіаударів по Костянтинівці: поранено людину, є руйнування. ФОТОрепортаж

Атака на Костянтинівку 19 квітня

Також Горбунов закликав мешканців громади евакуюватися.

"Наразі ситуація в нашій громаді залишається вкрай небезпечною для цивільного населення. Ваше життя та безпека – найвищий пріоритет! Не зволікайте з рішенням, подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних", - наголосив він.

Дивіться: Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: під ударом Костянтинівка, Слов’янськ та Лиман. Загинула людина, є поранені. ФОТОрепортаж

Атака на Костянтинівку 19 квітня
Атака на Костянтинівку 19 квітня
Атака на Костянтинівку 19 квітня

Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459) Покровський район (570) Костянтинівка (23)


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Цікаво Трамп чи Венс читає ці новини?
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19.04.2025 22:22 Відповісти
Трампон читає тільки те, що йому підсовує секретарша, Венс читає тільки рашиські сторіз з цього приводу.
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20.04.2025 00:12 Відповісти
 
 