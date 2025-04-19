Ворог завдав 7 авіаударів по Костянтинівці: поранено людину, є руйнування. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 квітня 2025 року, зранку російські окупанти здійснили черговий обстріл по території Костянтинівської громади на Донеччині.

Про це повідомив у фейсбуку начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, три авіаудари прийшлись за межами міста, 7 авіаударів влучили по території міста Костянтинівка.















Пошкоджено складські приміщення та адміністративні будівлі підприємств, АЗС, господарські будівлі, лінію електромережі ДТЕК.

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Поранено 1 цивільну особу.

Постраждалому оперативно надано домедичну допомогу парамедиками поліції на місці подій.

В результаті обстрілу зі ствольної артилерії під вогонь потрапили приватні будинки.

"На щастя, постраждалих на місці не виявлено. Ці злочини ще є одним підтвердженням жорстокості російської агресії. Наразі ситуація в нашій громаді залишається вкрай небезпечною для цивільного населення. Ваше життя та безпека - найвищий пріоритет! Не зволікайте з рішенням, заздалегідь подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних", - зазначає очільник міста.

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