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Новини Фото Удари по Костянтинівці
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Ворог завдав 7 авіаударів по Костянтинівці: поранено людину, є руйнування. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 квітня 2025 року, зранку російські окупанти здійснили черговий обстріл по території Костянтинівської громади на Донеччині.

Про це повідомив у фейсбуку начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, три авіаудари прийшлись за межами міста, 7 авіаударів влучили по території міста Костянтинівка.

удар по Костянтинівці
удар по Костянтинівці
удар по Костянтинівці
удар по Костянтинівці
удар по Костянтинівці
удар по Костянтинівці
удар по Костянтинівці

Пошкоджено складські приміщення та адміністративні будівлі підприємств, АЗС, господарські будівлі, лінію електромережі ДТЕК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: під ударом Костянтинівка, Слов’янськ та Лиман. Загинула людина, є поранені. ФОТОрепортаж

Поранено 1 цивільну особу.

Постраждалому оперативно надано домедичну допомогу парамедиками поліції на місці подій.

В результаті обстрілу зі ствольної артилерії під вогонь потрапили приватні будинки.

"На щастя, постраждалих на місці не виявлено. Ці злочини ще є одним підтвердженням жорстокості російської агресії. Наразі ситуація в нашій громаді залишається вкрай небезпечною для цивільного населення. Ваше життя та безпека - найвищий пріоритет! Не зволікайте з рішенням, заздалегідь подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних", - зазначає очільник міста.

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Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459) Покровський район (570) Костянтинівка (23)


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19.04.2025 16:24 Відповісти
 
 