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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Рашисти поцілили КАБом по Гороховатці на Харківщині: постраждали 2 особи, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Вранці російські загарбники вдарили КАБом по селу Гороховатка Борівської ТГ Ізюмського району Харківщини.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Удару було завдано близько 4:40. КАБ поцілив по території приватного житлового сектору - загорілися чотири будинки.

"Загалом внаслідок атаки пошкоджено понад 10 домоволодінь, а також магазини та відділення пошти.

55-річний чоловік і 47-річна жінка дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

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РФ ударила КАБом по Гороховатці на Харківщині
РФ ударила КАБом по Гороховатці на Харківщині
РФ ударила КАБом по Гороховатці на Харківщині
РФ ударила КАБом по Гороховатці на Харківщині

Автор: 

обстріл (28486) КАБ (357) Харківська область (815) Ізюмський район (64) Гороховатка (2) війна в Україні (3899)


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