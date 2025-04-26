Россияне атаковали Дергачи в Харьковской области: повреждены предприятия, пострадали двое работников. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 26 апреля, российские войска ударили по г.Дергачи в Харьковской области, в результате чего повреждены два предприятия и пострадали два работника на одном из них.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Так, российская армия атаковала Дергачи около 7:00 ударными беспилотниками. Повреждены два гражданских предприятия, произошли пожары.
Отмечается, что двое работников одного из предприятий, которое было под обстрелом, - мужчины в возрасте 44 и 56 лет - получили ранения. Оба пострадавших доставлены в больницу.
В свою очередь в ГСЧС добавили, что спасатели ликвидировали на гражданском предприятии пожар, вызванный ударами вражескими беспилотниками.
Сообщается, что пожар площадью 2500 м кв. возник в одном из складских зданий. Повреждения получила соседняя складская постройка.
В 12:05 пожар удалось ликвидировать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль