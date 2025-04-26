Россияне атаковали Дергачи в Харьковской области: повреждены предприятия, пострадали двое работников. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 26 апреля, российские войска ударили по г.Дергачи в Харьковской области, в результате чего повреждены два предприятия и пострадали два работника на одном из них.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Так, российская армия атаковала Дергачи около 7:00 ударными беспилотниками. Повреждены два гражданских предприятия, произошли пожары.

Отмечается, что двое работников одного из предприятий, которое было под обстрелом, - мужчины в возрасте 44 и 56 лет - получили ранения. Оба пострадавших доставлены в больницу.

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В свою очередь в ГСЧС добавили, что спасатели ликвидировали на гражданском предприятии пожар, вызванный ударами вражескими беспилотниками.



Сообщается, что пожар площадью 2500 м кв. возник в одном из складских зданий. Повреждения получила соседняя складская постройка.



В 12:05 пожар удалось ликвидировать.

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